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Oyuncu Ezgi Şenler çocukluk aşkıyla evliliğe ilk adımı attı

Oyuncu Ezgi Şenler çocukluk aşkıyla evliliğe ilk adımı attı
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Bodrum Masalı, Çatı Katı Aşk ve Teşkilat gibi sevilen yapımlarla yıldızı parlayan güzel oyuncu Ezgi Şenler, bu kez setlerden değil, aşk hikâyesiyle gündeme geldi! Uzun süredir özel hayatıyla da konuşulan Şenler, yıllar sonra yollarının yeniden kesiştiği çocukluk aşkı Ömer Gürgen ile evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlandı.

Bodrum Masalı ve Teşkilat gibi sevilen yapımlarla ekranların tanınan yüzlerinden biri haline gelen oyuncu Ezgi Şenler, özel hayatındaki sürpriz gelişmeyle gündeme geldi. Şenler, 12 yaşında tanıştığı çocukluk aşkı Ömer Gürgen ile 19 yıl sonra yeniden bir araya geldi ve mutluluğa uzanan yolda önemli bir adım attı.

Oyuncu Ezgi Şenler çocukluk aşkıyla evliliğe ilk adımı attı

Geçtiğimiz yılın sonunda, futbolcu menajeri olan Gürgen'in romantik evlilik teklifine "Evet" yanıtını veren oyuncu, 7 aylık birlikteliğin ardından dün nişanlandı. Aile arasında düzenlenen sade ancak zarif bir törenle nişan yüzükleri takıldı.

Ezgi Şenler, mutlu gününden kareleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak takipçilerine bu özel anı duyurdu.

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Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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