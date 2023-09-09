Oyuncu çift Gökberk Demirci ve Özge Yağız ayrıldı

Yemin dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan ve geçtiğimiz aylarda kısa süreli bir ayrılık yaşadıktan sonra ilişkilerine devam eden Özge Yağız ve Gökberk Demirci çifti, bir kez daha ayrıldı.

Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Yemin dizisinin setinde tanışan Gökberk Demirci ve Özge Yağız, uzun süredir aşk yaşıyor. Geçtiğimiz aylarda kısa süreli ayrılık yaşayan ve ilişkilerine 2. şansı veren çiftten kötü haber geldi.

EVLİLİK HABERİ BEKLERKEN AYRILIK GELDİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Her yerde el ele, göz göze olan çiftin beraberliğiyle ilgili herkes evlilik haberi beklerken ayrılık bilgisi geldi. İlişkilerine ikinci kez şans veren iki başarılı oyuncu bir kez daha ayrılık kararı aldı. Özge Yağız bu sezon başrolünü oynadığı "Safir" dizisinin çekimleri nedeniyle Kapadokya'da, Gökberk Demirci de geçen sezon sonunda ekibine dahil olduğu "Üç Kız Kardeş" nedeniyle Ayvalık'ta bulunuyor.

Çift ayrılık haberlerinin ardından bir açıklama yapmadı.