Oyuncu Ceren Moray, 5 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi - Haberler

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Oyuncu Ceren Moray, 5 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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2017 yılında Fransız Nico Brun ile Bodrum'da nikah masasına oturan başarılı oyuncu Ceren Moray, sessiz sedasız tek celsede boşandı. 5 yıllık evliliğini bitiren oyuncu, herhangi bir açıklama yapmadı.

Son olarak final yapan Yalancılar ve Mumları dizisinde başrol oynayan Ceren Moray, evliliğinde aradığı mutluluğu bulamayınca kötü haber geldi. 2017 yılında Bodrum'da Fransız Nico Brun ile evlenen oyuncunun, boşandığı ortaya çıktı.

TEK CELSEDE BOŞANDILAR

Geçtiğimiz aylarda Brun ile Bebek'te görüntülenen ve biten dizisi hakkında konuşan Ceren Moray ile Nico Burn çiftinin tek celsede boşandığı ortaya çıktı. Evliliklerini yürütemeyen ikili, anlaşmalı olarak 5 yıllık evliliklerini bitirdi. Evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, biten evlilikleri hakkında da sessiz kalmayı tercih etti.

Oyuncu Ceren Moray, 5 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi

AİLECE YABANCI DİL DERSİ ALMAYA BAŞLADILAR

Başarılı oyuncu eşi ve onun ailesiyle daha iyi anlaşabilmek için Fransızca öğrenmeye başlamış ancak istediği başarıyı yakalayamamıştı. Moray'ın ailesi de damatlarının anne ve babasıyla daha rahat konuşabilmek için ders almıştı.

Oyuncu Ceren Moray, 5 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi

Oyuncu Ceren Moray, 5 yıllık evliliğini tek celsede bitirdiCeren Moray ve ailesi

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Ceren Moray, Evlilik, Boşanma, Bodrum, Magazin, Haberler

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