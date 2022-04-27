Oyuncu Ceren Moray, 5 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi

Son olarak final yapan Yalancılar ve Mumları dizisinde başrol oynayan Ceren Moray, evliliğinde aradığı mutluluğu bulamayınca kötü haber geldi. 2017 yılında Bodrum'da Fransız Nico Brun ile evlenen oyuncunun, boşandığı ortaya çıktı.

TEK CELSEDE BOŞANDILAR

Geçtiğimiz aylarda Brun ile Bebek'te görüntülenen ve biten dizisi hakkında konuşan Ceren Moray ile Nico Burn çiftinin tek celsede boşandığı ortaya çıktı. Evliliklerini yürütemeyen ikili, anlaşmalı olarak 5 yıllık evliliklerini bitirdi. Evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, biten evlilikleri hakkında da sessiz kalmayı tercih etti.

AİLECE YABANCI DİL DERSİ ALMAYA BAŞLADILAR

Başarılı oyuncu eşi ve onun ailesiyle daha iyi anlaşabilmek için Fransızca öğrenmeye başlamış ancak istediği başarıyı yakalayamamıştı. Moray'ın ailesi de damatlarının anne ve babasıyla daha rahat konuşabilmek için ders almıştı.

Ceren Moray ve ailesi