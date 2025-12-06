Oyuncu Celil Nalçakan trafik kazası geçirdi

Ünlü oyuncu Celil Nalçakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bir trafik kazası geçirdiğini duyurdu. Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Nalçakan, yanlış bilgilerin önüne geçmek için olayı birinci ağızdan paylaşmayı tercih etti.

"BİR TRAFİK KAZASI GEÇİRDİK"

Kazaya ilişkin görüntüleri de paylaşan oyuncu, "Herkese merhabalar. Birinci ağızdan duyun istedim çünkü böyle durumlarda yanlış bilgi hem sevdiklerimizi hem sevenlerimizi çok üzüyor. Bir trafik kazası geçirdik" ifadelerini kullandı.

"TURP GİBİYİM, ÇİZİK BİLE YOK"

Kaza nedeniyle herhangi bir yaralanmanın olmadığını vurgulayan Nalçakan, "İklim koşulları sebebiyle karşıdan gelen kardeşimiz direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bende hiçbir şey yok, turp gibiyim. Karşımızdaki kardeşimiz de turp gibi. Benim hem asistanım hem biraderim olan kardeşim de turp gibi… Bizde çizik bile yok ama araçlar biraz sıkıntılı bir durumda" dedi.

NAZAR BONCUĞU VE KALP EMOJİSİ EKLEDİ

Nalçakan, takipçilerine seslenerek yanlış haberlerin can sıkmaması için durumu kendisinin açıklamak istediğini belirtti. Nalçakan paylaşımına nazar boncuğu ve kalp emojisi ekledi.