Oyuncu Burak Özçivit'in 2023 ücreti belli oldu

Oyunculuğun yanı sıra yurt dışında katıldığı açılışlar ve reklam filmleriyle adından söz ettiren başarılı oyuncu Burak Özçivit, 2023 yılı için ücretini 1 milyon dolar olarak belirledi.

Oynadığı dizilerdeki oyunculuğuyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve ünü dünyaya yayılan Burak Özçivit, katıldığı açılış, davet ve reklam filmleriyle adından söz ettiriyor. Oyuncunun 2023 için belirlediği fiyat da belli oldu.

REKLAM BAŞINA 1 MİLYON DOLAR

Fahriye Evcen ile nikah masasına oturan ve şimdilerde 2. kez baba olmak için gün sayan Burak Özçivit, hem tek hem de eşiyle oynayacağı reklam filmleri için 1 milyon dolar istiyor. Birçok projede yer alan yakışıklı oyuncu, kazancını da gayrimenkule yatırıyor.

Burak Özçivit, açılış ve reklamların yanı sıra ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde başrol oynuyor.