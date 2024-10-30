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Oscar ödüllü yıldız Natalie Portman İstanbul'da

Oscar ödüllü yıldız Natalie Portman İstanbul'da
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Oscar ödüllü dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Natalie Portman, İstanbul'a geldi. 43 yaşındaki Portman'ın megakentte ilk gittiği yer Üsküdar'daki Kız Kulesi oldu. Portman'ın İstanbul'a neden geldiği ise henüz bilinmiyor.

12 yaşındayken 'Sevginin Gücü' adlı filmde canlandırdığı 'Mathilda' karakteriyle hafızalara kazınan ve Thor, Bağlanmak Yok, Boleyn Kızı, Benim Aşk Pastam, Yıldız Savaşları ve V for Vendetta gibi yapımlarla tanınan Natalie Portman Türkiye'ye geldi. Ballon d'or 2024 Ödülleri'ne katılmak için gittiği Paris'ten İstanbul'a geldiği öğrenilen Oscar ödüllü yıldız, megakenti gezdi.

Oscar ödüllü yıldız Natalie Portman İstanbul'da

NATALIE PORTMAN KIZ KULESİ'Nİ GEZDİ

43 yaşındaki dünyaca ünlü aktris, İstanbul'a ayak basar basmaz Kız Kulesi'ne gitti. Portman hayranlarıyla da fotoğraf çekildi. Oscar'lı oyuncunun İstanbul'a neden geldiği ise henüz bilinmiyor.

NATALIE PORTMAN KİMDİR?

Luc Besson imzalı "Sevginin Gücü" (Leon: The Professional) filmiyle, 13 yaşında sinema dünyasına adım atan Natalie Portman, filmde; ailesinin ölümünden sonra bir tetikçinin yanına aldığı bir genç kız olan 'Mathilda'ya hayat vermişti. "Leon: The Professional" filminden sonra dünya çapında tanınan Portman, Siyah Kuğu filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazandı.

Oscar ödüllü yıldız Natalie Portman İstanbul'da

Kendisini aldattığı iddia edilen eşi Benjamin Millepied ile boşandı. Ünlü çift, 2009 yılında Siyah Kuğu (Black Swan) filminin çekimlerinde tanışmıştı. Millepied ve Portman 2010 yılında nişanlanmış ve 2012'de evlenmişti.

Kaynak: Haberler.com / Magazin

Natalie Portman Kız Kulesi Hollywood İstanbul Üsküdar Magazin Kültür Sanat Yaşam Dünya

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