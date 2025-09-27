Haberler

Oscar'lı oyuncu Jennifer Lawrence'dan İsrail'e sert sözler

Oscar'lı oyuncu Jennifer Lawrence'dan İsrail'e sert sözler
Oscar ödüllü oyuncu Jennifer Lawrence, San Sebastian Film Festivali'nde yaptığı konuşmada Gazze'de yaşananları "soykırımdan başka bir şey değil" sözleriyle nitelendirdi. Ünlü oyuncu, Amerikan siyasetinin bu durumu normalleştirmesinden dolayı büyük utanç duyduğunu dile getirdi.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları, dünya genelinde birçok ünlü ismin tepkisine neden oluyor. Billie Eilish, Cillian Murphy, Joaquin Phoenix ve Javier Bardem'in de aralarında bulunduğu çok sayıda sanatçı, Filistin'e destek çağrısı yaptı.

SAN SEBASTİAN'DA DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ

Yeni filmi "Die My Love"ı tanıtmak ve ödül almak için İspanya'nın en prestijli etkinliklerinden San Sebastian Film Festivali'ne katılan Oscar ödüllü oyuncu Jennifer Lawrence, Gazze'de yaşananlara dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"SOYKIRIMDAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL"

Lawrence, konuşmasında duygularını şu sözlerle dile getirdi, "Korkuyorum ve bu gerçekten çok utanç verici. Olanlar, soykırımdan başka bir şey değil ve bu kabul edilemez. Beni en çok üzen şey, bu saygısızlığın, söylemlerin ve bugünkü Amerikan siyasetinin onların gözünde normal hale gelmesi."

