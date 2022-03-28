Oscar'da Chris Rock'a tokat atan Will Smith, sosyal medyayı ikiye böldü

Sinema camiasının en önemli gecelerinden biri olarak bilinen Oscar Gecesi'nde beklenmedik bir olay yaşandı. En İyi Erkek Oyuncu ödülünü almak için törene gelen Will Smith, eşinin hastalığıyla ilgili espri yapan komedyen Chris Rock'a tokat attı.

TOKAT ATTIĞI İÇİN ÖZÜR DİLEDİ

Yaşanan tokat olayının ardından törende ortam bir anda buz kesti. Yayıncı kuruluş ise tartışmanın devam ettiği dakikalarda sesi kapattı. Tokat olayının ardından ödülünü almak için sahneye çıkan Will Smith, yaşananlardan dolayı herkesten özür diledi.

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Oscar Töreni'ne damga vuran tokat olayı sosyal medyanın da gündemine oturdu. Twitter gündeminde ilk sıralarda yer alan oyuncu, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bir kısım Smith'in hamlesini çok doğru bulurken bir kısım da yaşanan hiçbir duruma şiddetle karşılık verilmemesi gerektiğini savundu.