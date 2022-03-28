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Oscar'da Chris Rock'a tokat atan Will Smith, sosyal medyayı ikiye böldü

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Dünyaca ünlü oyuncu Will Smith'in Oscar Ödül Töreni'nde komedyen Chris Rock'a attığı tokat sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Twitter'da gündem olan Smith'e destek verenlerin yanı sıra binlerce kişi de tepki gösterdi.

Sinema camiasının en önemli gecelerinden biri olarak bilinen Oscar Gecesi'nde beklenmedik bir olay yaşandı. En İyi Erkek Oyuncu ödülünü almak için törene gelen Will Smith, eşinin hastalığıyla ilgili espri yapan komedyen Chris Rock'a tokat attı.

Yaşanan tokat olayının ardından törende ortam bir anda buz kesti. Yayıncı kuruluş ise tartışmanın devam ettiği dakikalarda sesi kapattı. Tokat olayının ardından ödülünü almak için sahneye çıkan Will Smith, yaşananlardan dolayı herkesten özür diledi.

Oscar'da Chris Rock'a tokat atan Will Smith, sosyal medyayı ikiye böldü

Oscar Töreni'ne damga vuran tokat olayı sosyal medyanın da gündemine oturdu. Twitter gündeminde ilk sıralarda yer alan oyuncu, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bir kısım Smith'in hamlesini çok doğru bulurken bir kısım da yaşanan hiçbir duruma şiddetle karşılık verilmemesi gerektiğini savundu.

Oscar'da Chris Rock'a tokat atan Will Smith, sosyal medyayı ikiye böldü

Oscar'da Chris Rock'a tokat atan Will Smith, sosyal medyayı ikiye böldü

Oscar'da Chris Rock'a tokat atan Will Smith, sosyal medyayı ikiye böldü

Oscar'da Chris Rock'a tokat atan Will Smith, sosyal medyayı ikiye böldü

Oscar'da Chris Rock'a tokat atan Will Smith, sosyal medyayı ikiye böldü

Oscar'da Chris Rock'a tokat atan Will Smith, sosyal medyayı ikiye böldü

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Ecem Altan
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Will Smith, Twitter, Magazin, Haberler

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