Oscar'a Tokadıyla Damga Vuran Will Smith'ten Açıklama Geldi!

94. Oscar Ödülleri, önceki gece Los Angeles'taki Dolby Theatre'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Ailesi işitme engelli olan bir kızın öyküsüne odaklanan "CODA", 'en iyi Film' dahil üç ödül kazandı. 'En iyi kadın oyuncu' ödülü, "The Eyes of Tammy Faye" filmiyle Jessica Chastain'in oldu. Will Smith, "King Richard"daki performansıyla 'en iyi erkek oyuncu' seçildi.

TÖRENE DAMGA VURAN AN

Geceye damgasını vuran an ise 'King Richard' filmindeki rolüyle 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülüne layık görülen Will Smith'in töreni sunan Chris Rock'a attığı tokat oldu.

Eşi Jada Pinkett Smith'in kısa kestirdiği saçlarıyla ilgili espri yapan Rock'ı canlı yayında tokatlayan ünlü aktör, daha sonra "Karımın adını ağzına alma" diye bağırdı. Chris Rock bu tepkinin ardından "Tamam. Bu televizyon tarihi için muazzam bir geceydi" dedi.

ÖZÜR DİLEDİ

53 yaşındaki oyuncu, ödülünü almak için sahneye çıktığında gözyaşlarıyla özür diledi. Will Smith "Akademi'den özür dilemek istiyorum, aday arkadaşlarımdan özür dilemek istiyorum. Bu güzel bir an" dedi. Smith'in tokat attığı Chris Rock'tan özür dilememesi dikkat çekti.

ÜNLÜLERDEN TEPKİ

Will Smith'in Chris Rock'a attığı tokada ünlülerden tepki geldi. Kathy Griffin, Mandy Moore, Nikki Glaser, George Takei, Maria Shriver, Sophia Bush gibi birçok Hollywood yıldızı, sosyal medya hesaplarından bu konuyla ilgili yorumlar yaptı.

Judd Apatow, "Bu tamamen kontrol dışı bir öfke ve şiddet. 30 yıldır kendileriyle ilgili milyonlarca şaka duydular. Hollywood'da ve komedi dünyasında yeni değiller. O (Will) aklını kaybetti" mesajını yazdı.

Akademi'nin Twitter sayfasında yapılan paylaşımda şiddetin hiçbir şekilde hoş görülmeyeceği belirtildi. Bunun ardından ünlü ismin ödülün geri alınıp alınmayacağı merak konusu oldu.

OSCAR ÖDÜLÜ GERİ ALINIR MI?

Konuyla ilgili dün CNN Türk canlı yayınında konuşan Yunus Emre Erdölen, "Akademi şiddeti kınayan bir tweet attı, ama Will Smith'i kınamadı. Bir kesim şiddetin karşısında dururken, bir kısım da Smith'i destekledi. 'Ödül geri alınsın' talepleri var ancak bu tek ses değil. O nedenle olur mu bilemiyorum" dedi.

"SINIRI AŞTIM VE HATALIYDIM"

Tüm bu yaşananların ardından sessizliğini bozan Smith sosyal medya hesabından özür mesajı paylaştı. Yaptıkları için pişman olduğunu belirten yıldız oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

"Şiddet her türü zehirli ve yıkıcı. Benim dün geceki hareketlerim kabul edilemez ve affedilemez. Espriler işin bir parçası fakat Jada'nın sağlık durumuyla ilgili bir espri bana çok fazla geldi ve duygusal davrandım. Kamuoyunun önünde senden özür dilemek istiyorum Chris. Sınırı aştım ve hatalıydım. Çok utandım ve hareketlerim olmak istediğim adamı göstermiyor. Dünyada şiddete yer olmamalı."

Chris Rock ise Smith'in özrü ile ilgili bir açıklama yapmadı.

HASTALIK NEDENİYLE SAÇLARINI KAZITTI

Jada Pinkett Smith, saçkıran hastalığı nedeniyle kafasını kazıtmıştı. Chris Rock da törende daha önce Demi Moore'un kafasını kazıtarak rol aldığı "GI Jane" filmine atıfta bulunarak "Jada seni seviyorum, 'GI Jane 2' yakında, sabırsızlıkla bekliyorum" dedi. Espriye önce gülen Will Smith, eşinin moralinin bozulduğunu anlayınca kendini sahneye attı.