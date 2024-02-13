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Ortağı tarafından dolandırılan Ebru Şancı isyan etti: Türk, Türk'ü gurbette öpermiş

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Modelliği bırakarak uzun yıllardır yurt dışında gelinlik markası bulunan Ebru Şancı, ortağı tarafından dolandırıldığını söyleyerek "Mağazamdan ayrıldım. Türk Türk'ü gurbette öpermiş" dedi.

17 yaşındayken Brezilya'daki 2001 MİSS Globe güzellik yarışmasında birinci seçilen Ebru Şancı, 2015 yılında futbolcu Alparslan Öztürk ile nikah masasına oturduktan sonra modelliğe ara verdi. Uzun süredir Londra'da bir gelinlik mağazası bulunan Şancı, ortağı tarafından dolandırıldığını ileri sürdü.

Ortağıyla sorunlar yaşayan Ebru Şancı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Londra mağazamdan ayrılma sebeplerini ve neler olduğunu eğer karşı tarafla hukuk yoluyla anlaşamazsam anlatacağım. Tam bir Türk, Türk'ü gurbette öpermiş sözünü doğru çıkartıyor maalesef. Karşı tarafa son bir kez daha dolandırıcılığa ve sahtekarlığa son vermesini tavsiye ediyorum. Bu süreçte bana her konuda destek olan gelinlerimi ve arkadaşlarımı mart itibariyle yeni mağazama bekliyorum" dedi.

Ortağı tarafından dolandırılan Ebru Şancı isyan etti: Türk, Türk'ü gurbette öpermiş

Ortağı tarafından dolandırılan Ebru Şancı isyan etti: Türk, Türk'ü gurbette öpermiş

Ortağı tarafından dolandırılan Ebru Şancı isyan etti: Türk, Türk'ü gurbette öpermiş

Ortağı tarafından dolandırılan Ebru Şancı isyan etti: Türk, Türk'ü gurbette öpermiş

Ortağı tarafından dolandırılan Ebru Şancı isyan etti: Türk, Türk'ü gurbette öpermiş

Ecem Altan
Ecem Altan
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Ebru Şancı Hukuk Magazin İş Dünyası Haberler

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Yorumlar (1)

ARSLANOĞLU Hakan:

Gurbette toprak kayması çok olurmuş.

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