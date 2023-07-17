Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre'den sağlık açıklaması

Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre, eşinin sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Emre, Orhan Gencebay'ın ciddi bir kaza atlattığını ve büyük bir et ezilmesi yaşadığını söyledi. Ancak kırık olmadığını ve bir süre sonra normale döneceğini belirtti.

Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre, CNN Türk'e açıklamalarda bulundu. Eşinin sağlık durumu hakkında bilgi veren Emre şöyle konuştu:

"BEN HAYATIMDA BÖYLE BİR ÇÜRÜK GÖRMEDİM"

Çok ciddi bir kaza atlattıklarını ifade eden Sevim Elif Emre Gencebay şunları söyledi; Çok büyük bir şey atlattı. Çok kötü sonuçlar da olabilirdi. Rabbime şükürler olsun ucuz atlattık diyorum.

Çünkü tekneden düştü ve betona düştü. Kalçasının üzerine Allah'tan düştü. Tabi hemen oğlum Gökhan'la gelinimle birlikte hemen hastaneye götürdük. Bakıldı, tomografi çekildi.

Kırık olmadığını çok şükür söylediler. Ona şükrettik tabii ki ama çok büyük bir et ezilmesi var. İnanır mısınız ben hayatım böyle bir çürük görmedim. Yani böyle simsiyah.

İnanın çok korkunç bir şey. Demek ki Orhan Bey'in kas yapısı çok güçlü, kemik yapısı çok güçlü. Doktorlar da aynı şeyi söyledi. O derece çarpma şiddetli olmuş yani.

Kalçasının bir bölümü tamamen mosmor. Yürüyor, korse verdiler onunla yürüyor. 3 gün 4 gün sonra tamamen normale döneceğini söyledi doktorlar.

"DİREK BETONA DÜŞTÜ"

Sevim Elif Emre "Kaza nasıl oldu?" sorusuna ise şu cevabı verdi; Biz kenarda duruyorduk teknenin, İnmek için rıhtıma yanaştı. Oradaki görevli yardımcı, Orhan Bey herhalde inmek için acele etti herhalde bilmiyorum o anda tam farkında değilim.

Teknedeki arkadaş elini uzattı Orhan Bey'e fakat Orhan Bey çok güçlü, Orhan Bey'i o kişinin tutması mümkün değil. O elden kurtuldu Orhan Bey direkt betona çakıldı.

Allahtan tekne rıhtıma yanaşmıştı. Denize düşseydi daha kolay olurdu her şey diye düşünüyorum. Allah korudu."