'Organize İşler' efsanesi dizi olarak geri dönüyor! Oyuncu kadrosunda yok yok
Güncelleme:
Türk sinemasının en iyi komedi filmleri arasında yer alan ‘Organize İşler’ ekranlara bu kez bir diziyle dönüyor. Yılmaz Erdoğan’ın kaleminden çıkan ‘Organize İşler Karun Hazinesi’ isimli dizinin çekimleri 25 Eylül’de başlayacak. Dizinin en dikkat çeken noktası ise güçlü oyuncu kadrosu.

2019 yılında 'Organize İşler Sazan Sarmalı' isimli devam filmiyle beyaz perdede bir kez daha görücüye çıkan serinin, 'Organize İşler Karun Hazinesi' adlı dizisi dijital içerik platformu Netflix'te yayınlanacak.

Dizi, güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Senaryosunu ve yönetmenliğini bir kez daha Yılmaz Erdoğan'ın kaleme alıp üstlendiği yapımın çekimleri 25 Eylül'de başlayacak. Diziyi Şenol Sönmez yönetecek ve proje BKM Film imzası taşıyacak.

Daha önce Demet Akbağ, Kıvanç Tatlıtuğ, Uraz Kaygılaroğlu, Selim Bayraktar, Bensu Soral, Atakan Çelik, Burcu Özberk, Rıza Kocaoğlu ve Ekin Türkmen gibi isimlerin kadroda yer aldığı açıklanmıştı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, diziye yeni oyuncular da katıldı. Usta oyuncu Menderes Samancılar "Meftun Baba" karakterine, Şükran Ovalı "Efsun"a, Onur Akbay "Ferit"e ve Ersin Korkut ise "Şahbaz"a hayat verecek.

