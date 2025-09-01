'Organize İşler' efsanesi dizi olarak geri dönüyor! Oyuncu kadrosunda yok yok

Türk sinemasının en iyi komedi filmleri arasında yer alan 'Organize İşler' ekranlara geri dönüyor. Ancak bu kez bir devam filmiyle değil, diziyle...

'ORGANİZE İŞLER' DİZİSİ GELİYOR

2019 yılında 'Organize İşler Sazan Sarmalı' isimli devam filmiyle beyaz perdede bir kez daha görücüye çıkan serinin, 'Organize İşler Karun Hazinesi' adlı dizisi dijital içerik platformu Netflix'te yayınlanacak.

ÇEKİMLER 25 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK

Dizi, güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Senaryosunu ve yönetmenliğini bir kez daha Yılmaz Erdoğan'ın kaleme alıp üstlendiği yapımın çekimleri 25 Eylül'de başlayacak. Diziyi Şenol Sönmez yönetecek ve proje BKM Film imzası taşıyacak.

KADRODA YOK YOK

Daha önce Demet Akbağ, Kıvanç Tatlıtuğ, Uraz Kaygılaroğlu, Selim Bayraktar, Bensu Soral, Atakan Çelik, Burcu Özberk, Rıza Kocaoğlu ve Ekin Türkmen gibi isimlerin kadroda yer aldığı açıklanmıştı.

YENİ OYUNCULAR BELLİ OLDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, diziye yeni oyuncular da katıldı. Usta oyuncu Menderes Samancılar "Meftun Baba" karakterine, Şükran Ovalı "Efsun"a, Onur Akbay "Ferit"e ve Ersin Korkut ise "Şahbaz"a hayat verecek.