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Ordu Kültür Yolu Festivali'nde Kıraç Rüzgarı

Ordu Kültür Yolu Festivali'nde Kıraç Rüzgarı
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Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 15. durağı Ordu'da dördüncü konser akşamında Kıraç sahne aldı. Tayfun Gürsoy Parkı'nda hayranlarıyla buluşan sanatçı, rock müziği Anadolu ezgileriyle harmanlayan performansıyla unutulmaz bir gece yaşattı. Festival, 30 Ağustos'a kadar sergiler, atölyeler, söyleşiler ve çocuk etkinlikleriyle devam edecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 15'inci durağı olan Ordu'da, dördüncü konser akşamında Kıraç sahneye çıktı.

Tayfun Gürsoy Parkı'nda Ordulu müzikseverlerle buluşan sanatçı, kendine özgü yorumu ve yıllardır hafızalarda yer eden eserleriyle dinleyicilere rock müziğin enerjisinin öne çıktığı bir konser sundu. Kıraç aralarında 'Karakaş'ın da bulunduğu sevilen şarkılarını seslendirdi.

Rock müziğin enerjisini Anadolu'nun ezgileriyle buluşturan Kıraç, güçlü yorumu ve sahnedeki performansıyla Ordu Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü konser akşamına renk kattı.

Ordu Kültür Yolu Festivali'nin ana sahnesinde her akşam farklı sanatçılar müzikseverlerle buluşmaya devam edecek. Festival kapsamında konserlerin yanı sıra sergiler, atölyeler, söyleşiler, çocuk etkinlikleri ve gastronomi programları da 30 Ağustos'a kadar kentin farklı noktalarında ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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