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Polat Alemdar’ın oğulları büyüdü! Necati Şaşmaz’dan dikkat çeken kare

Polat Alemdar’ın oğulları büyüdü! Necati Şaşmaz’dan dikkat çeken kare
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“Kurtlar Vadisi” dizisinde canlandırdığı Polat Alemdar karakteriyle hafızalara kazınan Necati Şaşmaz, çocuklarıyla birlikte Ahlat’a gitti. Ünlü oyuncu, geziden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Bir döneme damga vuran “Kurtlar Vadisi” dizisinin Polat Alemdar’ı Necati Şaşmaz, çocukları Ali Nadir ve Yusuf Emir ile birlikte Ahlat’ı ziyaret etti.

1071 Malazgirt Zaferi’nin 955’inci yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlikler için Ahlat’a giden Şaşmaz, çocuklarıyla geçirdiği anlardan fotoğrafları sosyal medya hesabında yayınladı.

Ünlü oyuncu, paylaştığı karelerin altına “Ahlat gezisi” notunu düştü. Şaşmaz’ın çocuklarıyla birlikte verdiği pozlar takipçilerinin de ilgisini çekti.

Necati Şaşmaz, 2012-2021 yılları arasında Nagehan Kaşıkçı ile evli kalmış, bu evlilikten Ali Nadir ve Yusuf Emir adında iki çocuğu dünyaya gelmişti.

Kaynak: Haberler.com
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