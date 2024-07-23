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Operasyon geçiren Kadir Ezildi, narkozun etkisiyle nişanlısını sayıkladı

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Geçtiğimiz hafta Gamze Türkmen ile nişanlanan sunucu Kadir Ezildi, bugün geçirdiği operasyon sonrası narkozun etkisiyle nişanlısını sayıkladı. Sürekli nişanlısının neden gelmediğini soran Ezildi'nin "Özledim, nerede" demesi herkesi gülümsetti.

Temizlik Avcıları ve En Hamarat Benim programlarıyla adından söz ettiren Kadir Ezildi, geçtiğimiz hafta Erzurum'da Gamze Türkmen ile nişanlandı. Görkemli nişanıyla adından söz ettiren Ezildi, bugün geçirdiği operasyon sonrası baygın haldeyken Türkmen'i sayıkladı.

Sevilen sunucu Kadir Ezildi, bu sabah belindeki fıtık nedeniyle bir operasyon geçirdi. Operasyon sonrası narkozun etkisiyle hemen kendine gelemeyen Ezildi, nişanlısının adını duyunca "Özledim" diye sayıkladı. Ezildi, annesine sürekli nişanlısının neden gelmediğini de sordu. Sağlık durumu iyi olan ünlü sunucu, operasyonun ardından taburcu edildi.

Operasyon geçiren Kadir Ezildi, narkozun etkisiyle nişanlısını sayıkladı

GÖRKEMLİ TÖRENLE NİŞANLANDILAR

Bir süredir Erzurum'da yaşayan Gamze Türkmen ile gözlerden uzak ilişki yaşayan Kadir Ezildi, geçtiğimiz hafta evde sade bir törenle sözlendi. Daha sonra davullu zurnalı nişan bohçası töreni yapan çift, görkemli nişan töreniyle de isimlerinden söz ettirdi. Ezildi, nişanda sevgilisine çok sayıda bilezik ve altın kolyeler taktı. Kolları ve boynu altın dolan Türkmen'in o halini görenler gözünü alamadı.

Operasyon geçiren Kadir Ezildi, narkozun etkisiyle nişanlısını sayıkladı

Operasyon geçiren Kadir Ezildi, narkozun etkisiyle nişanlısını sayıkladı

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Kadir Ezildi Operasyon Magazin Haberler

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Yorumlar (10)

Abdülkadir Yolbilir:

Hepsi senaryo gereği hepsi rol icabı..!!

71
10
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Birşey demedimki:

Sünnet mi oldu acaba ? Yazmamışlar ne operasyonu...

28
13
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Ahmet Legolas:

Geçmiş olsun kadir kardeşimize. Allah eşiyle mutlu mesut eylesin

17
13
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Muratsa:

1 haftada hastanelik oldu.evlilik böyle bisey.:)

23
4
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Süleyman Demir:

TAMAM DA BİZE NE Kİ VE BUNLAE HEP TİYATRO YA

20
4
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Seçilmiş kişi:

Kadir halk çocuğu şöhret oldu hic degismedi hiç soytarı olmadı işi rast gitsin

18
5
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Salih Kurt:

Yalan hayatlar. İnananlar da saf. Ne güzel ülke olduk.

14
3
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sezgin sucin:

bizde bu haberi bekliyoduk aman ne kadar önemliler

11
1
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Yasef Behar:

Wow demek aldatmiyor yani tek sevdigi kadin

8
2
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Gjerj Kastoroiti:

tiplere bak reklamlar

7
1
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