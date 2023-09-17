Onur Akın… CHP YOLCULUĞU SONA ERDİ…

Daha önce Cumhuriyet Halk Partisinden milletvekili adayı olan ve CHP için şarkılar ve marşlar yapan ünlü sanatçı Onur Akın siyaseti bıraktığını açıkladı. Ünlü sanatçı artık sadece hayatında müzik olacağını söyledi. Akın ayrıca CHP için seslendiği ve dijital platformlarda rekor kıran bir çok şarkı ve marşı da konserlerde söylememe kararı aldı.

DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'a özel açıklamalarda bulunan ünlü sanatçı Onur Akın artık siyaseti tamamen bıraktığını açıkladı.

Akın " Atatürk gibi liderlerin her yüz senede bir kere geldiğini ve bir millete nasip olduğunu kaydeden Akın, "Bu yüz senede millet olarak başımıza dünyanın en güzel şeyi geldi. O'da; Mustafa Kemal Atatürk'tü. Neyse az konuşayım. Bu arada buradan ilan ediyorum. Ben siyaseti bıraktım. Benim hayatımda siyaset yok bundan sonra. Nasıl ki, bugüne kadar halkın vekiliysem sazımla, sözümle. Tıpkı Aşık Mahsuni Şerif ve Pir Sultan Abdal gibi. Öyle yaşamaya devam edeceğim" dedi.

EMİR KOMUTA ZİNCİRİYLE SANAT OLMAZ

Akın " Ben 1987 yılında, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesinde, gencecik bir üniversite öğrencisiyken bir hayalimi gerçekleştirerek müzik grubu kurdum, adını da Baran koydum. 12 Eylül darbesinin getirdiği bütün anti demokratik uygulamalara şiirle, şarkıyla sanatla karşı koyan, politik bir gruptu Grup Baran.. "Bekle bizi İstanbul" şarkısını o dönemlerde bestelemiştim ve üniversite gençliğinin dilinde adeta bir marş olmuştu bu şarkım. Diyeceğim o ki, ben 18 yaşımdan beri siyasetin içindeyim ve ülkemin, halkımın sorunlarına duyarlı bir sanatçıyım. Ama hiç bir partinin, siyasetin, anlayışın sanatçısı olmadım ve hep bağımsız kaldım. Emir komuta zinciriyle sanat olmaz çünkü. Ancak sanatçı gerek duyduğunda, ülkesinin ve halkının faydası için, sanatını siyaset için kullandırabilir, fakat bu karar özgür olarak sanatçı tarafından verilir ve görevini tamamladığını düşündüğünde kendi dünyasına geri çekilir…Tek karar verici sanatçıdır.

CHP YOLCULUĞU

Sayın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Belediye Başkan adayı olmadan TV'lerde yaptığı düello denilen tartışmalar beni çok etkiledi. Farklı, sakin, güven veren, bilgili, beyefendi, naif duruşu da öyle. Türk solunda yeni bir lider doğuyordu adeta ve bunu hissetmiştim. Bu insan için bir şey yapmam gerek diye düşündüm ve sabaha karşı saat 4.00 te bu şarkı sözü ve müziğiyle bana geldi: "Kılıçlar çekildi bu bir düello/Kısa çöp uzun çöpten hakkın alacak…"

60 yıldır iktidar görmemiş Türkiye solu için büyük bir umuttu ve ben elimi taşın altına koyarak bu marşı Kemal bey için besteleyip, düzenleyip kaydettim ve ortaya 2009 dan beri seçimlerde en çok çalan şarkı çıktı. Kendileri de çok beğendiler şarkımı ve kullanmaya başladılar. CHP'ye yapmış olmam ise hiç sorun değildi benim için, çünkü köklerim "Karaoğlan" Ecevit'ten bu yana CHP'de; yüreğim orada atıyor.

Sanata ve sanatçıya en büyük değeri vermiş, "herşey olabilirsiniz fakat sanatçı" olamazsınız diyen, ülkemizin kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu parti ve değerleriyle ne çelişkim olabilir; tam tersi sevgim var.

Genel başkanın marşından sonra bir albüm dolusu yeni beste yaptım CHP'ye ve basılarak bütün örgütlere dağıtıldı. "Kılıçdaroğlu Marşı","Bir ıslık da sen çal","Ak dediler kara çıktı", "Bıktık vallahi, CHP nerede", "CHP sen demek" gibi bir çok şarkı besteledim. Son seçimlerde dijital ortamda en çok paylaşılan 2 şarkı vardı, "Kılıçdaroğlu Marşı" ve "Bir Islık da Sen Çal".

ADAYLAR AÇIKLANINCA YAŞADIĞIM ŞOKU VE HAYAL KIRIKLIĞINI ANLATAMAM

Bu meclis Cumhuriyetimizin 100. yılında Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığında ülkemizi güçlendirilmiş parlementer sisteme geçirecek ve bu anti demokratik sistemden kurtulacaktık. Böyle değişimi, dönüşümü sağlayacak mecliste olmak istedim ve benden başka sanatçı aday da yoktu, sanata ve sanatçıya en büyük değeri vermiş olan Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinde. Yaşantımın bu döneminde böyle bir kariyer planlaması yaptım ve başvurdum. Yazılı ve görsel medyada adaylığı en çok haber olan aday adayı oldum ve çok ses getirdi. Partinin her kademesinde de aday adaylığımın adaylığa dönüşmesinde bir sıkıntı görünmüyordu. Öyle ya; partiye bu kadar emek vermiş, katkı sunmuş, elini taşın altına ilk koyan, şarkılar besteleyen ve seslendiren sanatçıyı aday göstermeyip de kimi gösterecekti yönetim? Algı buydu ve kesin gözüyle bakıyordu herkes ve ben. Fakat isimler açıklanınca yaşadığım şoku ve hayal kırıklığını anlatamam, telefonlarım susmadı ve insanlar çok tepkiliydi.

"KIRGINIM; KIZGIN VE KÜSKÜN DEĞİLİM"

Ben seçim öncesi parti aleyhine oluşabilecek en ufak bir algı ve yoruma yol açmamak adına negatif bir açıklama yapmayıp genel başkanı ve ittifakımızı destekleyen açıklamalar yaptım.

Artık aktif siyaseti düşünmüyorum. Duygu insanlarının bu arenada kalpleri çok kırılır. Ben halkımın vekilliğini 35 senedir sanatımla yanlarında durarak zaten yapıyorum, yapmaya da devam edeceğim. Maddi ve manevi tatmini yaşamış bir sanatçıyım, siyaseten de birikimimi ve katkımı sunmak isterdim ülkeme ama olmadı, canım sağolsun.

Ha kırgın mıyım diyorsanız? Evet kırgınım, insan sevdiğine kırılır, ama kızgın ve küskün değilim…Çünkü kaybeden ben değilim" diye konuştu.

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Onur Akın konserinde artık CHP'nin seçim şarkıları olarak kullanılan, "Bir ıslıkta sen çal" ve "Kılıçdaroğlu" gibi eserlerini de seslendirmeyecek.