OnlyFans üreticisinin kazancı 100 milyon doları geçti

Yetişkin içerik platformu OnlyFans'ta üretim yapan Sophie Rain'in toplam kazancının 100 milyon doları geçtiği açıklandı. Genç içerik üreticisi, platformdaki gelirleriyle dikkat çekti.

KAZANCI REKOR SEVİYEYE ULAŞTI

Sophie Rain'in abonelik gelirleri ve özel içerik satışlarıyla 100 milyon dolar barajını aştığı belirtildi. Platform üzerinden elde ettiği kazanç, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

OnlyFans gibi abonelik bazlı platformlar, son yıllarda içerik üreticilerine yüksek gelir imkânı sunuyor. Sophie Rain'in ulaştığı rakam da dijital içerik sektöründeki ekonomik büyüklüğü bir kez daha gözler önüne serdi.