OMÜ 50. Yıl Şenliği Emre Aydın Konseriyle Başlıyor

Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin (OMÜ) 50. Yıl Şenliği, Emre Aydın konseri ile başlayacak.

OMÜ, kuruluşunun 50. yılını "OMÜ 50. Yıl Şenliği" ile kutlamaya hazırlanıyor. 9-10-11 Mayıs 2025 tarihlerinde OMÜ Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilecek etkinliklerde öğrenciler, akademik ve idari personel festival havasında üç gün geçirecek.

9 Mayıs Cuma günü saat 16.00'da OMÜ Modern Müzik Topluluğu'nun sahne almasıyla başlayacak şenliklerde, ardından Dance Of Arena dans gösterisi gerçekleştirilecek. Akşam saatlerinde DJ Tolga As & DJ Uluç Ersun ft. MC Gökhan Dursun performansıyla coşku artacak. Gecenin finalinde ise ünlü sanatçı Emre Aydın, OMÜ Yaşam Merkezi Meydanı'nda konser verecek.

10 Mayıs Cumartesi günü OMÜ Modern Müzik Topluluğu ile başlayacak etkinlikler, DJ performanslarıyla sürecek ve Roller Coaster grubunun konseriyle sona erecek.

Şenliklerin son günü olan 11 Mayıs Pazar'da yine OMÜ Modern Müzik Topluluğu sahne alacak. Alternatif müzik grubu "Bugünlük"ten sonra DJ performansı gerçekleşecek. Kapanışta ise "Erka Orkestra ft. Sinem ve Emrah Sonel", OMÜ'nün 50. yılını müzikle taçlandıracak.

Tüm etkinliklerin ücretsiz olduğu şenliklere, OMÜ öğrenci ve personel kartı ile OMÜ Mezun Kartı sahipleri katılabilecek. Etkinliklere ayrıca Samsun Üniversitesi öğrencileri ve personeli de kartlarını göstererek giriş yapabilecek. - SAMSUN