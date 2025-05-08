Kurultay soruşturmasında Kemal Kılıçdaroğlu ifadeye çağrıldı

CHP'nin uykularını kaçıran soruşturmada Kılıçdaroğlu ifadeye çağrıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evliliğin zorlaştırılmasını asla doğru bulmuyoruz

Gençlerin belini büken listeye ateş püskürdü: Asla doğru bulmuyoruz
Bahar Aksu cinayetinde eski eş ve suç ortakları tutuklandı

Bahar Aksu'nun katili ve suç ortakları için karar verildi
Hindistan-Pakistan savaşı ABD'yi alarma geçirdi

2 nükleer gücün savaşı ABD'yi alarma geçirdi! Şehirler boşaltılıyor

OMÜ 50. Yıl Şenliği Emre Aydın Konseriyle Başlıyor

OMÜ 50. Yıl Şenliği Emre Aydın Konseriyle Başlıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, kuruluşunun 50. yılını kutlayacak şenliklerini 9-10-11 Mayıs 2025 tarihlerinde düzenleyecek. Etkinlikler, ünlü sanatçı Emre Aydın konseri ile başlayacak ve birçok müzik performansı gerçekleştirilecek.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin (OMÜ) 50. Yıl Şenliği, Emre Aydın konseri ile başlayacak.

OMÜ, kuruluşunun 50. yılını "OMÜ 50. Yıl Şenliği" ile kutlamaya hazırlanıyor. 9-10-11 Mayıs 2025 tarihlerinde OMÜ Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilecek etkinliklerde öğrenciler, akademik ve idari personel festival havasında üç gün geçirecek.

9 Mayıs Cuma günü saat 16.00'da OMÜ Modern Müzik Topluluğu'nun sahne almasıyla başlayacak şenliklerde, ardından Dance Of Arena dans gösterisi gerçekleştirilecek. Akşam saatlerinde DJ Tolga As & DJ Uluç Ersun ft. MC Gökhan Dursun performansıyla coşku artacak. Gecenin finalinde ise ünlü sanatçı Emre Aydın, OMÜ Yaşam Merkezi Meydanı'nda konser verecek.

10 Mayıs Cumartesi günü OMÜ Modern Müzik Topluluğu ile başlayacak etkinlikler, DJ performanslarıyla sürecek ve Roller Coaster grubunun konseriyle sona erecek.

Şenliklerin son günü olan 11 Mayıs Pazar'da yine OMÜ Modern Müzik Topluluğu sahne alacak. Alternatif müzik grubu "Bugünlük"ten sonra DJ performansı gerçekleşecek. Kapanışta ise "Erka Orkestra ft. Sinem ve Emrah Sonel", OMÜ'nün 50. yılını müzikle taçlandıracak.

Tüm etkinliklerin ücretsiz olduğu şenliklere, OMÜ öğrenci ve personel kartı ile OMÜ Mezun Kartı sahipleri katılabilecek. Etkinliklere ayrıca Samsun Üniversitesi öğrencileri ve personeli de kartlarını göstererek giriş yapabilecek. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasında ara karar

Ahmet Minguzzi cinayeti davasında ara karar
Samsun'da hasadı başlayan salep 3 bin liradan satılıyor

Çiftçiyi zengin eden hasat
Türk milyarder 'Komşu'da tıka basa yedi içti, gelen hesaba şaşırdı

Türk milyarder 'Komşu'da tıka basa yedi içti, gelen hesaba şaşırdı
Türkiye'nin 40 yıllık dev çay firması satılıyor

Türkiye'nin 40 yıllık dev çay firması satılıyor
Savaş büyüyor! Pakistan 12 Harop SİHA'sını vurdu

Dünya nefessiz izliyor! Önlerine çıkanı vurup tek tek indirdiler
Fenerbahçe yönetimi genç yıldız için teklif edilen çuvalla parayı reddetti

Genç yıldız için teklif edilen çuvalla parayı reddettiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.