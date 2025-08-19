'Ölümü hissettim' diyen Almeda Baylan yaşadığı korkunç kazayı anlattı

Survivor 2025 sezonuyla tanınan Almeda Baylan, geçirdiği trafik kazasıyla hayranlarını korkuttu. Eski yarışmacı, yaşadığı dehşeti gözyaşları içinde sosyal medya hesabından duyurdu.

ARAÇ UÇURUMDAN YUVARLANDI

Baylan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda kullandıkları aracın uçurumdan yuvarlandığını ve tam beş kez takla attığını söyledi. O anları büyük panik içinde aktaran ünlü isim, "Arabayla kaza yaptık, 3-5 takla attık, ölümden döndük. Arabamız şu an yanıyor" diyerek yardım istemişti.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonrası apar topar hastaneye götürülen Almeda Baylan'ın sağlık durumunun kontrol altına alındığı öğrenildi. Eski Survivor yarışmacısı, yaşadığı korku dolu anları daha sonra takipçileriyle paylaştı.

"O AN ÖLÜMÜ HİSSETTİM"

Kazadan sonra durumunu anlatan Baylan, yaşadıklarını şu sözlerle dile getirdi, "Çok büyük kaza atlattık, 5 takla attık, uçurumdan yuvarlandık. Duyduğumuza göre o virajda düşen kimse yaşamamış. Allah'ın sevdiği kuluymuşuz. Ufak darbeler aldım, göğsüme büyük bir darbe aldığım için konuşamıyorum, nefesim kesiliyor. Şükür kimsede bir şey yok. Kuzenimin dizi parçalandı. O an ölümü hissettim. Arabadan nasıl sağ çıktık bilmiyorum, araba pert oldu. Verilmiş sadakamız varmış, iyi ki kemer takmışım."

ÇIĞLIK ÇIĞLIĞA YARDIM İSTEDİ

Baylan, kaza sonrası yardım istemek için uçurumu tırmanarak çevredekilere seslendiğini belirtti, "Arabadan çıkınca ben uçurumu tırmanıp 112'yi aradım, yardım çağırdım. Çığlık çığlığa arabalardan yardım istedim. Panik atak olduğum için orada kafayı yedim resmen. Hemen story attım, oradan da destek geldi. İtfaiye gelmese oradan çıkamazdık. Çok üzgünüm ama aynı zamanda çok mutluyum."