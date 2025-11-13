Ölümden dönen Özgü Namal yaşananları anlattı: 10-15 dakika nefes alamadım

"Kıskanmak" dizisinin başrol oyuncusu Özgü Namal, dün sabah çocuklarıyla birlikte geçirdiği trafik kazasının ardından konuştu. Ünlü oyuncu, emniyet kemerinin hayatlarını kurtardığını belirterek, "Kemer bağlı olmasaydı bugün çok daha büyük bir kaza meydana gelirdi" dedi.

SET YOLUNDA KORKUTAN KAZA

NOW TV'de yayınlanan "Kıskanmak" dizisinin başrol oyuncusu Özgü Namal, dün sabah saatlerinde Beykoz'da çocukları ve şoförüyle birlikte sete giderken trafik kazası geçirdi. Kazada Namal, iki çocuğu ve şoförünün hafif şekilde yaralandığı belirtildi.

"KEMER OLMASAYDI ÇOK DAHA BÜYÜK BİR KAZA OLURDU"

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, kazanın ardından bugün katıldığı etkinlikte konuşan ünlü oyuncu, yaşananları detaylarıyla anlattı. Emniyet kemerinin kazanın etkisini önemli ölçüde azalttığını vurgulayan Namal şunları söyledi: "Biz viraja yavaş girdik. Arkadaşlar sanırım virajı alamadılar. Çocuklar çok korktu. Allah korudu. Kaburgadaki sıkışmadan dolayı 10-15 dakika nefessiz kaldım. Çok çok iyiyiz. Emniyet kemeri bağlıydı. Kemer bağlı olmasaydı ve hızlı gidiyor olsaydık bugün muhtemelen çok daha büyük bir kaza meydana gelirdi."

"KOCAMAN KIRMIZI BİR ARABAYDI"

Namal, çarptıkları aracın bir itfaiye aracı olduğunu ise kazadan sonra fark ettiklerini söyledi. O anları anlatırken, "Gerçekten çok korktum. Ve ucuz atlattık. Tek hatırladığım şey çok büyük kırmızı bir arabaydı. İtfaiye arabasıymış, sonradan algıladım "ifadelerini kullandı.