Haberler

Ölümden dönen Özgü Namal yaşananları anlattı: 10-15 dakika nefes alamadım

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Ölümden dönen Özgü Namal yaşananları anlattı: 10-15 dakika nefes alamadım Haber Videosunu İzle
Ölümden dönen Özgü Namal yaşananları anlattı: 10-15 dakika nefes alamadım
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Özgü Namal, çocuklarıyla birlikte geçirdiği trafik kazasının ardından yaptığı açıklamada emniyet kemerinin hayatlarını kurtardığını söyledi. "Kemer bağlı olmasaydı çok daha büyük bir kaza olurdu" diyen ünlü oyuncu, kaza anında nefessiz kaldığını ve çarptıkları aracın bir itfaiye aracı olduğunu sonradan fark ettiğini belirtti.

  • Özgü Namal, Beykoz'da çocukları ve şoförüyle birlikte trafik kazası geçirdi.
  • Kazada Özgü Namal, 10-15 dakika nefes alamadığını belirtti.
  • Emniyet kemerinin kazada hayatlarını kurtardığını ifade etti.

"Kıskanmak" dizisinin başrol oyuncusu Özgü Namal, dün sabah çocuklarıyla birlikte geçirdiği trafik kazasının ardından konuştu. Ünlü oyuncu, emniyet kemerinin hayatlarını kurtardığını belirterek, "Kemer bağlı olmasaydı bugün çok daha büyük bir kaza meydana gelirdi" dedi.

Ölümden dönen Özgü Namal yaşananları anlattı: 10-15 dakika nefes alamadım

SET YOLUNDA KORKUTAN KAZA

NOW TV'de yayınlanan "Kıskanmak" dizisinin başrol oyuncusu Özgü Namal, dün sabah saatlerinde Beykoz'da çocukları ve şoförüyle birlikte sete giderken trafik kazası geçirdi. Kazada Namal, iki çocuğu ve şoförünün hafif şekilde yaralandığı belirtildi.

"KEMER OLMASAYDI ÇOK DAHA BÜYÜK BİR KAZA OLURDU"

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, kazanın ardından bugün katıldığı etkinlikte konuşan ünlü oyuncu, yaşananları detaylarıyla anlattı. Emniyet kemerinin kazanın etkisini önemli ölçüde azalttığını vurgulayan Namal şunları söyledi: "Biz viraja yavaş girdik. Arkadaşlar sanırım virajı alamadılar. Çocuklar çok korktu. Allah korudu. Kaburgadaki sıkışmadan dolayı 10-15 dakika nefessiz kaldım. Çok çok iyiyiz. Emniyet kemeri bağlıydı. Kemer bağlı olmasaydı ve hızlı gidiyor olsaydık bugün muhtemelen çok daha büyük bir kaza meydana gelirdi."

"KOCAMAN KIRMIZI BİR ARABAYDI"

Namal, çarptıkları aracın bir itfaiye aracı olduğunu ise kazadan sonra fark ettiklerini söyledi. O anları anlatırken, "Gerçekten çok korktum. Ve ucuz atlattık. Tek hatırladığım şey çok büyük kırmızı bir arabaydı. İtfaiye arabasıymış, sonradan algıladım "ifadelerini kullandı.

Ömercan Altay
Haberler.com / Magazin
İşte bahis oynayan 102 futbolcunun cezası! Listede Galatasaray'ın 2 yıldızı da var

Bahis oynayan 102 futbolcunun cezası! Listede GS'nin 2 yıldızı da var
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ı resmi törenle karşıladı

Kriz beklentilerini boşa düşüren ziyaret! Resmi törenle karşılandı
Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt! Alındığı ülke de açıklandı

Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt
Eşini ve iki kızını katleden polis memuruyla ilgili yeni detay: Diyarbakır'dayken...

Eşini ve iki kızını katleden polis memuruyla ilgili yeni detay
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Google'da bile çıkmıyor! 35 yıldır arayanlar var, 2 arkadaş 'bulunmaz' denileni de buldu

35 yıldır arayanlar var! 2 arkadaş "bulunmaz" denileni de buldu
Kumpir ve midye faciası: 6 yaşındaki Kadir ile 3 yaşındaki Masal artık hayatta değil

Yedikleri kumpir ve midye, 2 çocuğu hayattan kopardı
Torpil küçük çocuğun gözünü kör etti, babası kahreden gerçeği açıkladı

Torpil küçük çocuğu kör etti, babası kahreden gerçeği açıkladı
Eşi ve 2 çocuğunu katleden polisten dikkat çeken hareket

Eşi ve 2 çocuğunu katleden polisten dikkat çeken hareket
Google'da bile çıkmıyor! 35 yıldır arayanlar var, 2 arkadaş 'bulunmaz' denileni de buldu

35 yıldır arayanlar var! 2 arkadaş "bulunmaz" denileni de buldu
İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular

İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular
15 yaşındaki çocuk 75 yaşındaki adamı öldürdü! İfadesinde 'Mesajları gördüm' dedi

15 yaşında katil oldu! İfadede "Anneme attığı mesajları gördüm" dedi
Dans müziğine dayanamayan kadın, şoförü maket bıçağı ile tehdit etti

Dans müziğine dayanamayan kadın, şoförü maket bıçağı ile tehdit etti
İspanya'da Rojin Kabaiş için diplomatik temas! Bakan Tunç: Telefonun çözülmesi kritik

İspanya'da Rojin Kabaiş teması: Telefonun çözülmesi kritik
Kim Kardashian'dan çarpıcı itiraf: Yatağımı paylaşmak bile cazip gelmiyor

Ünlü yıldızdan yıllar sonra gelen çarpıcı yatak itirafı
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman Türkiye'de! İlk durağı bakın neresi oldu

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman Türkiye'de! İlk durağı bakın neresi oldu
İstanbul'da korkutan deprem

Türkiye beşik gibi sallanıyor! Depremin merkez üssü bu kez İstanbul
10 Kasım'da sirenler çalarken halay çeken işçiler gözaltına mı alındı?

10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe halay çeken işçilerle ilgili bomba iddia
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.