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Ölüm haberiyle gündemden düşmeyen Alpaslan Özmol, yasal yollara başvuracak

Magazin Haberleri

Sosyal medyada sık sık "Öldü" haberleriyle gündeme gelen başarılı oyuncu Alpaslan Özmol, yasal yollara başvurma kararı aldı. Sosyal medya hesabından avukatıyla fotoğrafını paylaşan oyuncu, "Hakkımda yapılacak her türlü asılsız haber ve paylaşıma ilişkin yasal işlemler başlatılacaktır" dedi.

Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın başrolünü paylaştığı Çocuklar Duymasın dizisindeki "Çaycı Hüseyin" rolüyle hafızalara kazınan Alpaslan Özmol, sosyal medyada sık sık ölüm haberiyle gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde yine ölüm haberiyle Twitter'da konuşulan oyuncu, yasal yollara başvurma kararı aldı.

DAVA AÇACAK

Geçtiğimiz günlerde de Alpaslan Özmol hakkında yine öldüğüne dair yalan haberler yapıldı. Kısa sürede sosyal medyada öldüğü iddiası dolaşan oyuncu, Twitter gündeminde yerini aldı. Sık sık çıkan ölüm haberlerinden bunalan Alpaslan Özmol, Instagram hesabından avukatıyla bir fotoğrafını paylaşarak "Sevgili avukatım nezdinde hakkımda yapılacak her türlü asılsız haber ve paylaşıma ilişkin yasal işlemler başlatılacaktır" ifadelerini kullandı.

Ölüm haberiyle gündemden düşmeyen Alpaslan Özmol, yasal yollara başvuracak

Ölüm haberiyle gündemden düşmeyen Alpaslan Özmol, yasal yollara başvuracak

Ölüm haberiyle gündemden düşmeyen Alpaslan Özmol, yasal yollara başvuracak

Ölüm haberiyle gündemden düşmeyen Alpaslan Özmol, yasal yollara başvuracak

Ecem Altan
Ecem Altan
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Çocuklar Duymasın Alpaslan Özmol Magazin Haberler

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Yorumlar (3)

Hikmet Cakir:

Gürbüzzz ne cok sevenlerin varmis

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suat aydın:

Ölmemişmi?

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gırgop:

ölmemiş mi?

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500
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