Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ölen Cüneyt Arkın'ın hesabından yapılan paylaşım hayranlarının yüreğini sızlattı

Magazin Haberleri

28 Haziran'da hayata gözlerini yuman usta sanatçı Cüneyt Arkın'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşım hayranlarını kahretti. Paylaşımda Cüneyt Arkın ve eşi Betül Arkın'ın bir karesine yer verilerek, Betül Arkın'ın ağzından "Şimdi hayallere sarılıyorum" denildi.

Türk sinema tarihinin gelmiş geçmiş en büyük jönleri arasında yer alan Cüneyt Arkın, 28 Haziran'da hayata gözlerini yumarak tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Vefatının üzerinden aylar geçmesine rağmen hayranları Arkın'ı sık sık anmaya devam ediyor.

HESABINDAN YAPILAN PAYLAŞIM DİKKAT ÇEKTİ

Vefatının ardından ailesinin kontrolüne geçen Cüneyt Arkın'ın hesabından yapılan bir paylaşım ise yürekleri sızlattı. Paylaşımda Cüneyt Arkın ve eşi Betül Arkın'ın bir karesine yer verilerek, Betül Arkın'ın ağzından "Şimdi hayallere sarılıyorum" denildi.

İşte o paylaşım:

Ölen Cüneyt Arkın'ın hesabından yapılan paylaşım hayranlarının yüreğini sızlattı

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Magazin

Cüneyt Arkın Betül Arkın Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title