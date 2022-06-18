Okunuşu cevabından da zor! Kenan İmirzalıoğlu'nun soruyla imtihanı yarışmaya damga vurdu - Haberler

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Okunuşu cevabından da zor! Kenan İmirzalıoğlu'nun soruyla imtihanı yarışmaya damga vurdu

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının dün akşam yayınlanan bölümünde Tayland'ın 11 kelime 168 harften oluşan başkenti soruldu. Adı oldukça uzun olan soruyu okumakta güçlük çeken İmirzalıoğlu'nun o halleri ise herkesi güldürdü.

ATV ekranlarının fenomen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Yarışmanın yeni bölümüne ise Altı yıldır uluslararası bir teknoloji şirketinde sektör yöneticisi olarak çalışan Erhan Bey'e sorulan soru damga vurdu.

11 KELİME 168 HARFTEN OLUŞUYOR

Yarışmacıyla sohbet ettikten sonra soruyu okumak isteyen sunucu Kenan İmirzalıoğlu, soruyu görünce gülmeden duramadı. İmirzalıoğlu, "Krungthep Mahanakhon Amonrattanakosin MahintharaAyuthayaMahadilok PhopNoppharat RatchathaniBurirom Udomratchanivet Mahasathan AmonPiman AvatanSathit Sakkathattiya VitsanukamPrasit nedir?" sorusunu büyük bir azimle kelime kelime okudu. 11 kelime 168 harften oluşan kelimeyi okumaya çalışan İmirzalıoğlu'nun o halleri ise herkesi güldürdü.

Okunuşu cevabından da zor! Kenan İmirzalıoğlu soruyla imtihanı yarışmaya damga vurdu

JOKER KULLANDI ANCAK OLMADI

"Öncelikle ağzınıza sağlık. Telefon jokerine asla sorulmaması gereken soru" şeklinde espri yapan Erhan Bey, çift cevap joker hakkını kullandı. İlk olarak Yeni "Zelanda'da bir tepe" cevabını veren yarışmacı yanlış çıkınca "Hindistan'da bir köy" şıkkını söyledi. Ancak Erhan Bey'in verdiği cevap da yanlış çıktı. Sorunun doğru cevabı ise "Tayland'ın başkenti" idi.

Okunuşu cevabından da zor! Kenan İmirzalıoğlu soruyla imtihanı yarışmaya damga vurdu

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Kenan İmirzalıoğlu Atv Magazin Haberler

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