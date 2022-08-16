Oktay Kaynarca'dan Özgü Namal Açıklaması

Oyuncu Özgü Namal, Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın setini ziyaret etmişti. Özgü Namal, Kurtlar Vadisi'ndeki rol arkadaşı Oktay Kaynarca ile yıllar sonra bir araya mı geliyor? Oktay Kaynarca'dan açıklama geldi. İşte detaylar...

Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam'ın çekimleri devam ederken, setten heyecanlandıran bir fotoğraf karesi gelmişti.

Eşinin vefatı sonrası ekranlardan uzaklaşan Özgü Namal, Yeditepe İstanbul ve Kurtlar Vadisi dizilerinde beraber rol aldığı Oktay Kaynarca'nın setine ziyarette bulunmuştu.

AYNI DİZİDE BULUŞUYORLAR MI?

Bu ziyaret sonrası, "Özgü Namal ile Oktay Kaynarca bir kez daha mı bir araya geliyor?" sorusu gündeme geldi.

"DOSTANE BİR ZİYARETTE BULUNDU"

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ünlü oyuncu Oktay Kaynarca konuyla alakalı, "Özgü ve çocuklarıyla zaten zaman zaman görüşüyoruz. Dostluğumuz devam ediyor. Sete sadece dostane bir ziyarette bulundu" ifadelerini kullandı.

ÖZGÜ NAMAL KİMDİR?

1978 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Özgü Namal, bugüne kadar 'Yeditepe İstanbul', 'Kurtlar Vadisi, 'Hanımın Çiftliği', 'Kan' ve 'Merhamet' gibi sevilen dizilerde boy gösterdi.

Kurtlar Vadisi'nde 'Elif' ve 'Merhamet' dizisinde canlandırdığı 'Narin' karakeriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Namal, yedi yıldır herhangi bir dizi projesinde yer almadı. Son 7 yılda 50'ye yakın projeden teklif aldığını ifade eden Özgü Namal, "Çocuklarımı kendim büyütmek istiyorum" diyerek bu teklifleri reddettiğini açıklamıştı.

Ünlü oyuncu, 2014-2015 sezonunda Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu 'Yetenek Sizsiniz' programında jüri üyesi olarak görev yaptı.