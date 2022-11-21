Oğuzhan Uğur neden gözaltına alındı? Oğuzhan Uğur suçu ne?
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Ünlü sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur'un herkesi şaşırttı. Sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan Uğur, tutuklandığını açıkladı. Hayranları ise Oğuzhan Uğur neden tutuklandı? Oğuzhan Uğur gözaltına mı alındı? Sorularını yanıtını araştırıyor. Peki, Ünlü YouTube Oğuzhan uğur neden göz altına alındı, Oğuzhan uğur kimdir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...
YouTube Oğuzhan Uğur, Twitter'dan hakkında yakalama kararı olduğunu ve gözaltına alındığını duyurdu. Uğur, yaptığı paylaşımda, "Yakalama kararı çıkmış. Bu defa Ankara'da yakalandım. Çayımızı içtik çıktım, iyiyim teşekkürler. Polis arkadaşlar efsanelerdi bu arada. Güzel arkadaşlarım oldu" ifadelerini kullandı. Oğuzhan Uğur'un yakalanma kararı hakkında bir bilgi verilmedi.
29 Ocak 1984 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Oğuzhan Uğur; müzisyen, YouTube yayıncısı, yönetmen, senarist ve karikatürist olarak bilinmektedir Albay Hasan Atilla Uğur'un oğludur ve yönetmen Tuğrul Uğur'un da ağabeyidir. Ünlü isim, üniversite öğrenciliği esnasında Mustafa Şevki Doğan ve Osman Sınav'ın yardımcılığını üstlenmiştir.
Oğuzhan Uğur, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde fotoğraf bölümü okumuş ve buradan mezun olmuştur. Uğur, 2017'de Budabi ve Onedio'nun YouTube kanallarında içerikler yapıp yayınlamıştır. 2022 itibari ile Youtube kariyerini Babala TV'de sürdürmektedir.