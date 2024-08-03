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Oğluna verdiği isimli tepki çeken Pelin Batu isyan etti: Ülkesini satanlardan vatanperverlik dersi alacak değiliz

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2018 yılında dünyaya getirdiği oğluna "Rafael" adını verdiği için sık sık tepkilerin hedefi olan oyuncu Pelin Batu "Size ne istediğimiz ismi takarız. Ülkesini her satanlardan vatanperverlik dersi alacak değiliz" diyerek sert çıktı.

Oyuncu ve yazar Pelin Batu, 2018 yılında kalp cerrahı Macit Bitargil ile evlenmiş aynı yıl Rafael adını verdiği oğlunu kucağına almıştı. Yıllardır oğluna verdiği isimden dolayı eleştirilen oyuncu fena patladı.

Zaman zaman oğluna verdiği isimden dolayı gündeme gelen Pelin Batu, X hesabından yaptığı paylaşımda eleştirilere cevap verdi. Oğluna sevdiği bir ressamın adını verdiğini söyleyen Batu, "Oğlumuz doğduğundan beri ismi aptalca bir polemik konusu oluyor. 1. Size ne, istediğimiz ismi takarız. 2. Rafael çok sevdiğim bir ressamın ismi ve tüm tek tanrılı dinlerde şifa meleği. 3. Ülkesini her gün satanlardan vatanperverlik dersi alacak değiliz" ifadelerini kullandı.

Oğluna verdiği isimli tepki çeken Pelin Batu isyan etti: Ülkesini satanlardan vatanperverlik dersi alacak değiliz

Oğluna verdiği isimli tepki çeken Pelin Batu isyan etti: Ülkesini satanlardan vatanperverlik dersi alacak değiliz

Oğluna verdiği isimli tepki çeken Pelin Batu isyan etti: Ülkesini satanlardan vatanperverlik dersi alacak değiliz

Ecem Altan
Ecem Altan
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Pelin Batu Magazin Yaşam Haberler

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Yorumlar (92)

ENSON:

Tepki gösterenler haklı, Türk milliyetçiliği çocuğuna Türk ismi koymaktan geçer gavur ismiyle değil.

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yanıtYanıtla
Birşey demedimki:

Gördük Türk milliyetçisi partiyi. 5 milyon Suriyeli ve Afganı doldurdu ülkeme. Türk kızları Suriyeli ile evlenmeye başladı. Yerim senin milliyetçi dünyanı...

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Ahmet Mehmet:

Aynen aynen, Mikail cebrail hasan ahmet mehmet ali osman ebubekir hepsi öztürkçe rafael değil. aynen kardeşim

yanıt291
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Akıllı olmalıyız:

Çocuk bu ismin sıkıntısını çok yaşayacak.

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yanıt96
Mana ve Mantık:

Rafael.. Türk ismine benziyor. Soy ismide ÖzTürk mü acaba ?

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Mana ve Mantık:

Eski zamanlarda "RIFKI" yokmuydu Türkiyedeki Filmlerde ? Mesela Cüneyt Arkın filmlerinde.

yanıt30
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Üzeyir Düzcan:

Koydugu isme bak beymiş ressammış Allahtan sucu hüsnüyü kafasına koymamış ya sabır ya sabır

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Marko Apostolidis:

israile göç etmiş bir alman "hürriyetimdir" diyerek doğurduğu çocuğa adolf ismini koyarsa tantana etme ve kendini/çocuğunu mağdur, cemiyeti suçlu gösterme hakkı yoktur. düşünerek isim verilmeli.

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Marko Apostolidis:

yaptığı şuna benziyor. oturmuş plaja, öğlene doğru kocasına diyor "karşıdaki adam sabahtan beri orama bakıyor". öğlen olmuş hala örtmedinmi? çocuğun askerliği gelmiş hala çocuğun ismini değiştirmedinmi? çocuğu "hakkım" diyerek neden o olaylara maruz bırakıyor, neden kurtarmıyor? buzlamış yolda hakkımdır 120 gitmek diyor. en iyisi Yunanistan'a git orda ismi "konstantin" de oğluna prens muamelesi yaparlar hediyelere boğarlar. kendi ismini rafael yap KENDİ ÇOCUĞUNU kurtar.

yanıt14
yanıt8
Oğuzhan Y:

babacan çok doğru senin adın ne.

yanıt5
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