Oğluna verdiği isimli tepki çeken Pelin Batu isyan etti: Ülkesini satanlardan vatanperverlik dersi alacak değiliz

Oyuncu ve yazar Pelin Batu, 2018 yılında kalp cerrahı Macit Bitargil ile evlenmiş aynı yıl Rafael adını verdiği oğlunu kucağına almıştı. Yıllardır oğluna verdiği isimden dolayı eleştirilen oyuncu fena patladı.

Zaman zaman oğluna verdiği isimden dolayı gündeme gelen Pelin Batu, X hesabından yaptığı paylaşımda eleştirilere cevap verdi. Oğluna sevdiği bir ressamın adını verdiğini söyleyen Batu, "Oğlumuz doğduğundan beri ismi aptalca bir polemik konusu oluyor. 1. Size ne, istediğimiz ismi takarız. 2. Rafael çok sevdiğim bir ressamın ismi ve tüm tek tanrılı dinlerde şifa meleği. 3. Ülkesini her gün satanlardan vatanperverlik dersi alacak değiliz" ifadelerini kullandı.