Üye Girişi
Haberler

Ödül konuşmasındaki sözleri tepki çeken Melike Şahin'in Bursa konseri iptal edildi

Magazin Haberleri

Son aldığı ödülü kadınlara ve LGBT-İ'lere ithaf ettiği için tepki çeken şarkıcı Melike Şahin'in Bursa'da vereceği konser iptal edildi. Belediye tarafından yapılan açıklamada ise sadece "22 Temmuz'daki Melike Şahin konseri iptal edilmişti" ifadelerine yer verildi.

Şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Melike Şahin, önceki akşam düzenlenen Elle Style Awards Ödülleri'nde "Yılın Stil Sahibi Müzisyeni" ödülünü aldı. Teşekkür konuşmasında ödülünü LGBT-İ bireylerine ve kadınlara ithaf eden şarkıcı, tepkilerin odağı oldu.

KONSERİ İPTAL EDİLDİ

Törendeki sözlerinden dolayı tepki çeken şarkıcının Bursa'da vereceği konser iptal edildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "61. Uluslararası Bursa Festivali kapsamındaki 22 Temmuz'daki Melike Şahin konseri iptal edilmiştir. Kamuoyuna duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Melike Şahin ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Ödül konuşmasındaki sözleri tepki çeken Melike Şahin'in Bursa konseri iptal edildi

ÖDÜL TÖRENİNDE NE DEMİŞTİ?

Başarılı şarkıcı, ödül alırken yaptığı teşekkür konuşmasında "Bütün kız kardeşlerim, bütün lubunyalar… İncinmiş her yerimizi şefkatle sarmalayacak güce sahibiz bunu biliyorum. Ödülümü, hak ettiğimiz dik gülüşlere ve ödediğimiz bedellere adıyorum" demişti.

Ödül konuşmasındaki sözleri tepki çeken Melike Şahin'in Bursa konseri iptal edildi

Ödül konuşmasındaki sözleri tepki çeken Melike Şahin'in Bursa konseri iptal edildi

Ödül konuşmasındaki sözleri tepki çeken Melike Şahin'in Bursa konseri iptal edildi

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Bursa Büyükşehir Belediyesi Melike Şahin Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (3)

İDO BEY:

Lgbt şeytanın çocukları demektir burası Müslüman ülke gidin nerde varsa oraya yerleşin Allahın izniyle biz müsade etmeyiz bunlara akıllı olun bırakın bu işleri doğru yola çıkın gittiğiniz yol yol değil

Cevap Yaz28Yayından Kaldır
t t:

Böyle insanlara prim vermeyin Ülke düzelsin gençlere kötü örnek

Cevap Yaz16Yayından Kaldır
TT:

Al sana eline kağıt sıkıştırılmış bi zavallı daha...Bunlara acilen devlet el atmalı...Bu organize bir suçtur ve bunlar hakkında yasal işlem yapılmalıdır... Çocukların gökkuşağını çalanlara ve LGBT dayatmalarına karşı sesimizi yükseltmeliyiz...

Cevap Yaz364Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title