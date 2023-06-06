Ödül alan Melek Mosso'dan dikkat çeken konuşma: Katledilen bütün kadınların ruhlarına armağan ediyorum

Dün akşam katıldığı ödül töreninde "En Güçlü Cover Şarkı" ödülünün sahibi olan Melek Mosso, yaptığı konuşmayla dikkat çekti. Öldürülen hemcinsleriyle ilgili konuşan Mosso, "Ben bu ödülü yüzyıllardır bu toplumda, dünyada ötekileştirilen kıyafetleri ile, kahkahasıyla kadın olmanın gerektirdiği her şeyle yargılanan, ittirilen, katledilen bütün kadınların ruhlarına armağan olarak alıyorum. Kimse beni susturamayacak, konuşmaya, üretmeye ve şarkı söylemeye devam edeceğim" dedi.

PowerTürk Müzik Ödülleri dün akşam yapılan törenle sahiplerini buldu. Ünlü isimlerin akın ettiği gecede güçlü sesi ve yorumuyla adından söz ettiren Melek Mosso, "En Güçlü Cover Şarkı" ödülünün sahibi oldu. Ünlü şarkıcı, yaptığı konuşmayla da adından söz ettirdi.

"ÖDÜLÜ KATLEDİLEN BÜTÜN KADINLARIN RUHLARINA ARMAĞAN EDİYORUM"

Aldığı ödülü katledilen bütün kadınların ruhlarına armağan ettiğini söyleyen Mosso, "Ben bu ödülü yüzyıllardır bu toplumda, dünyada ötekileştirilen kıyafetleri ile, kahkahasıyla kadın olmanın gerektirdiği her şeyle yargılanan, ittirilen, katledilen bütün kadınların ruhlarına armağan olarak alıyorum. Sesimiz hiçbir zaman kısılamayacak. Kimse beni susturamayacak, konuşmaya, üretmeye ve şarkı söylemeye devam edeceğim" dedi. Mosso'nun sözleri uzun süre alkışlandı.

"HİÇBİR KADININ ÖTEKİLEŞTİRİLMEDİĞİ BİR GELECEK HEPİMİZİN OLSUN"

Törenin ardından Instagram hesabından kendisine gelen destek mesajlarına cevap veren Melek Mosso, "Beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Heyecandan kendimi tam ifade edemesem de beni bilen bilir. Bu ödülü başta Bergen olmak üzere bütün katledilen kız kardeşlerim için alıyorum. Katillerin iyi hal almadığı, hiçbir kadının ölüm korkusuyla yaşamadığı ve ötekileştirilmediği bir gelecek hepimizin olsun" ifadelerini kullandı.