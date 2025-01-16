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O Ses Türkiye görüntüleri sızdırıldı! Melike Şahin ile Hadise ters düştü

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TV8'in popüler programı O Ses Türkiye'den ilk görüntüler sosyal medyaya düştü. Jüri koltuğunda oturan Hadise ve Melike Şahin arasında yaşanan diyalog dikkat çekti.

TV8 ekranlarının uzun yıllardır seyirciyi ekrana kilitleyen programlarından O Ses Türkiye'den ilk görüntüler sosyal medyaya sızdırıldı. Beyazıt Öztürk, Gökhan Özoğuz, Hadise ve Melike Şahin'in jüri koltuğunda oturdukları programda iki jüri üyesi arasındaki diyalog gündem oldu.

Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye Yılbaşı özel programında yarışmanın 25 Ocak 2025'te ekrana döneceğini duyurmuştu.

Beyazıt Öztürk, Gökhan Özoğuz ve Hadise'nin jüri koltuğuna oturacağı bilinen yeni sezonda diğer jüri de Melike Şahin olmuştu.

Çekimleri başlayan O Ses Türkiye'ye seyirci olarak giden kişiler ise stüdyodan görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.

O Ses Türkiye'de Melike Şahin ile Hadise düellosu! Görüntüler sızdı

Görüntülerde Melike Şahin "Çevrem yarışmacı olarak katılmamı çok istemişti, nasipte jüri olarak katılmak varmış' diyor. Hadise'nin 'Yarışmacı için saldıracaksın gerekirse' sözlerine ise Melike Şahin 'Pek karakterime uygun bir şey değil saldırmak" yanıtını veriyor.

Bu diyalog karşısında sosyal medya kullanıcıları Hadise ile Melike Şahin arasında soğuk bir savaş olduğuna yönelik yorumlarda bulundu.

O Ses Türkiye'de Melike Şahin ile Hadise düellosu! Görüntüler sızdı

O Ses Türkiye görüntüleri sızdırıldı! Melike Şahin ile Hadise ters düştü
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıKralçıplak:

Hadise bu işleri iyi bilir avcı kendisi

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Haber YorumlarıAdem Sevindik:

Melike Şahin de ses mi var başımıza sardılar.

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