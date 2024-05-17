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O ayaklar Çağla Şıkel'in mi? Hayranlarını inandırmak için video paylaştı

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Magazin dünyasının en popüler isimlerinden biri olan Çağla Şıkel, bu kez ayaklarıyla gündeme geldi. Sosyal medyada dolaşıma sokulan bir fotoğrafa "Çağla Şıkel'in ayakları" notu eklendi. Ünlü model de bu paylaşımlara duyarsız kalmayarak ayaklarının fotoğrafını paylaşarak tartışmaları bitirdi.

Son dönemde korkularını yenmek adına yöneldiği meditasyonlarla adından söz ettiren Çağla Şıkel, bu kez sosyal medyada dolaşıma sokulan bir ayak videosuyla gündeme geldi.

O ayaklar Çağla Şıkel'in mi? Hayranlarını inandırmak için video paylaştı

"BU GERÇEK OLAMAZ"

Çağla Şıkel'in ayakları olduğu iddia edilen bir video sosyal medyada hızla yayıldı. Videoyu izleyenler "Bu gerçek olamaz", "Uzaylı ayağı gibi", "Topuklu giymekten herhalde" şeklinde yorumlar yaptı.

O ayaklar Çağla Şıkel'in mi? Hayranlarını inandırmak için video paylaştı

ÇAĞLA VİDEO PAYLAŞTI

Çağla Şıkel'den de konuya dair açıklama gecikmedi. Ünlü isim sosyal medya hesabından bir video çekerek ayaklarını göstererek bahsi geçen iddiayı çürütmeyi başardı.

Haberler.com / Betül Cirit - Magazin

Sosyal Medya Çağla Şikel Ünlüler Sosyal Medya Magazin Haberler

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Yorumlar (5)

Seval Bodur Kırarslan:

Aynı ayak . Fark yok

15
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VEFA:

Çağla, ayak yapma bize; o ayaklar senin işte.

8
0
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Gökhan Gülmez:

4-5 yıl sonraki hali

6
0
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Gökhan Şahin:

Çok benziyor lar ama

5
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İsmimi ne yapacaksın:

Parmaklarını açmamış ki, ayakkabı sıkmış. Ayak aynı ayak. :D

2
0
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