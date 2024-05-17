O ayaklar Çağla Şıkel'in mi? Hayranlarını inandırmak için video paylaştı

Son dönemde korkularını yenmek adına yöneldiği meditasyonlarla adından söz ettiren Çağla Şıkel, bu kez sosyal medyada dolaşıma sokulan bir ayak videosuyla gündeme geldi.

"BU GERÇEK OLAMAZ"

Çağla Şıkel'in ayakları olduğu iddia edilen bir video sosyal medyada hızla yayıldı. Videoyu izleyenler "Bu gerçek olamaz", "Uzaylı ayağı gibi", "Topuklu giymekten herhalde" şeklinde yorumlar yaptı.

ÇAĞLA VİDEO PAYLAŞTI

Çağla Şıkel'den de konuya dair açıklama gecikmedi. Ünlü isim sosyal medya hesabından bir video çekerek ayaklarını göstererek bahsi geçen iddiayı çürütmeyi başardı.