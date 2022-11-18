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Nusret Gökçe, restoranındaki 3 milyon TL'lik hesap fişini paylaştı

Magazin Haberleri

Dünyanın çeşitli yerlerinde restoranları bulunan ve zaman zaman ödenen hesaplarla gündeme gelen Nusret Gökçe bu sefer kendisi bir hesap fişi yayınladı. Gökçe'nin 3 milyon TL'lik hesap fişini görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.

Tuz serpme hareketiyle tanınan ve dünya çapında 32 yerde restoranı bulunan Nusret Gökçe, mekanlardaki pahalı fiyatlardan dolayı sık sık gündeme geliyor. Ünlü isim son olarak kendisi mekanındaki bir hesap fişini paylaştı.

Kendine has tarzı ve videolarıyla Instagram'da 49 milyon takipçiye ulaşan Nusret Gökçe,Abu Dhabi'daki restoranında ödenen 3 milyon TL'lik hesap fişini paylaşarak "Kalite asla pahalı değildir" notunu ekledi. Nusret'in paylaştığı hesapta 615.000 Dinar, Türk parasıyla 3.1 Milyon TL yapıyor.

Nusret Gökçe, restoranındaki 3 milyon TL'lik hesap fişini paylaştı

Nusret Gökçe'nin paylaşımı sosyal medya kullanıcılarını da ikiye böldü. Bir kısım parası olan insanlar için bu tarz harcamaların normal olduğunu söylerken bir kısım bu Gökçe'nin paylaşımını görgüsüzlük olarak yorumladı.

Nusret Gökçe, restoranındaki 3 milyon TL'lik hesap fişini paylaştı

Nusret Gökçe, restoranındaki 3 milyon TL'lik hesap fişini paylaştı

Nusret Gökçe, restoranındaki 3 milyon TL'lik hesap fişini paylaştı

Nusret Gökçe, restoranındaki 3 milyon TL'lik hesap fişini paylaştı

Ecem Altan
Ecem Altan
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Nusret Gökçe Instagram Magazin Haberler

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Yorumlar (2)

Hakan Arslanoglu:

Çok güvenme mal varlığına Nusret, bir gün sende olursun mahalle kasabında satan et..

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Altay Bozkurt:

158.000 euro , sadece bir restoranda yemek öylemi??? fise baktım maliyet tas catlasa 300 euro, ama petrol zenginlerine bu sekilde kakalamak çok zevkli olsa gerek!!! zengin budala bunlar ,sadece gösteriş!Ama ahirette birde hesap günü var! AFRIKADA COCUKLAR AC ÖLÜYOR !!!! :(

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