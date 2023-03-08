Nusret Gökçe, gökyüzüne pankart açtırıp deprem felaketi yaşayan Türkiye için yardım istedi

Depremzedeler için AFAD'a 25 milyon TL bağışlayan dünyaca ünlü kasap Nusret Gökçe, bu sefer de yurt dışında bir uçağın arkasına "Türkiye için yardım" pankartı açtırarak bağış çağrısında bulundu.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından afet bölgesine mutfak kurduran ve sürekli bağış çağrısında bulunan sosyetik kasap Nusret Gökçe, geçtiğimiz günlerde AFAD'a 25 milyon TL bağış yaptı. Gökçe, Türkiye için bir kez daha yardım çağrısında bulundu.

GÖKYÜZÜNDE PANKART AÇTIRDI

Gökyüzüne Türkiye için yardım isteğini yazdıran Gökçe, 51,2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından herkese ulaşabilmek için paylaşımları İngilizce olarak yapmaya devam ediyor. Uçakla pankart açarak gökyüzünden "Türkiye için yardım" çağrısında bulunan şef paylaşımına, Mustafa Yıldızdoğan'ın Bizim Memleket adlı şarkısını ekledi. Nusret Gökçe, uçağın gezdiği videoyu da Instagram hesabından yayınlamayı ihmal etmedi.

AFAD'a bağış yapan Nusret Gökçe, "Evet o gün bugün devlet millet el ele Nusret markası olarak 25 milyon TL AFAD'a bağışta bulunuyoruz haydi Türkiye'm" ifadelerini kullanmıştı.