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Nurgül Yeşilçay, sette saçlarına ütü yaptırdı

Magazin Haberleri

Başarılı oyuncu Nurgül Yeşilçay, rol aldığı dizinin setinde sahnesine hazırlanırken, saçlarını ütü ile düzleştirdi. Ünlü oyuncu, geçmişte yaygın olarak yöntemle takipçilerini geçmişe götürdü.

'Veda Mektubu' adlı dizide 'Alanur' karakteriyle büyük bir beğeni toplayan Nurgül Yeşilçay, 2,7 milyon takipçili hesabından sık sık paylaşımlar yapıyor. Başarılı oyuncu setten eğlenceli anlarına da sosyal medya hesabında yer veriyor.

SAÇLARINI ÜTÜ İLE DÜZLEŞTİRDİ

Nurgül Yeşilçay bu kez dizideki çok beğenilen saçlarının sırrını verdi. Ünlü oyuncu, sette kaldırımda saçlarına ütü yaptırdığı anları paylaştı. O anlara ise, "Alanur'un saçlarını çok beğendiğinizi söylüyorsunuz! Sırrımızı açıklıyoruz." notunu düştü.

Nurgül Yeşilçay, sette saçlarına ütü yaptırdı

Nurgül Yeşilçay, sette saçlarına ütü yaptırdı

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Nurgül Yeşilçay Magazin Haberler

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