Nurgül Yeşilçay, kimsenin bilmediği tuhaf alışkanlıklarını açıkladı

Nurgül Yeşilçay, kimsenin bilmediği tuhaf alışkanlıklarını açıkladı
Güncelleme:
Nurgül Yeşilçay, kimsenin bilmediği tuhaf alışkanlıklarını açıkladı
Ekranlardan bir süredir uzak kalan ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, İzmir'deki yeni evinden paylaştığı video ile gündem oldu. Samimi bir şekilde konuşan Yeşilçay, kimsenin bilmediği en tuhaf alışkanlıklarını anlattı. Yastıkla uyuyamadığını, telefonla konuşmayı sevmediğini, aynı koltukta oturmadan rahat edemediğini söyleyen oyuncu, "Yazmadan hiçbir şeyi anlayamıyorum" sözleriyle dikkat çekti.

Televizyon ekranlarının sevilen isimlerinden Nurgül Yeşilçay, son olarak Veda Mektubu dizisinde canlandırdığı Alanur Yıldız karakteriyle izleyici karşısına çıkmıştı. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan ünlü oyuncu, geçtiğimiz aylarda İstanbul'u terk ettiğini açıklayarak yeni bir hayata adım attı.

Kendine İzmir'de doğayla iç içe bir ev yaptıran Yeşilçay, inşaat sürecini de sık sık sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.

"KOLTUĞUN HEP AYNI YERİNDE OTURUYORUM"

Yeni evinde yaşamına başlayan oyuncu, bu kez takipçilerini gülümseten bir videoyla gündeme geldi. Yeşilçay, videoda "en tuhaf özelliklerini" sıralayarak kendine dair bilinmeyen detayları paylaştı.

Oyuncu, yastıkla uyuyamadığını, boğazlı kazak giymekten hoşlanmadığını ve telefonla konuşmayı sevmediğini söyledi. Ayrıca aynı koltukta oturmadan rahat edemediğini belirten Yeşilçay, bazı alışkanlıklarının günlük yaşamını bile etkilediğini dile getirdi.

"NALBUR GEZMEYİ SEVİYORUM, MÜZİĞİ KISMADAN PARK EDEMİYORUM"

Sözlerine mizahi bir dille devam eden oyuncu, nalbur gezmekten keyif aldığını, hiçbir diziyi sonuna kadar izleyemediğini ve aynı anda iki iş yapamadığını ifade etti.

Yeşilçay, "Yazmadan hiçbir şeyi anlayamıyorum" diyerek kendine özgü bir dikkat tarzına sahip olduğunu da itiraf etti.

Araba park ederken mutlaka müziğin sesini kıstığını söyleyen oyuncu, "Çarşafa dolanmadan uyuyamıyorum" sözleriyle açıklamasını sonlandırdı.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
