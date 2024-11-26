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Nurgül Yeşilçay'ın cesur tarzı göz doldurdu

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Son olarak Veda Mektubu dizisinde hayat verdiği "Alanur Yıldız" karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, 30 günde 17 kilo vermiş ancak verdiği kiloları yaz tatilinde geri almıştı. Şimdilerde yeniden diyette olduğunu açıklayan Yeşilçay, derin göğüs dekolteli davet tarzıyla çok beğenildi. Ünlü ismin cesur tarzı takipçilerinden tam not aldı.

İkinci Bahar, Asmalı Konak, Melekler Adası, Belalı Baldız, Paramparça, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Gülperi ve son olarak Veda Mektubu gibi birçok başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay yine gündemde. Bir ara sıkı diyet yaparak fit haliyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Nurgül Yeşilçay 1 ayda tam 10 kilo vermişti. 16 saat aç kalarak kilo verdiği açıklayan ünlü oyuncu yaz aylarında verdiği kiloları geri aldı.

10 günlük tatilinde 3 kilo alan Nurgül Yeşilçay şimdi yeniden diyete girdi. Diyet yaparken çok zorlandığını söyleyen ünlü isim 2 kilo verdiğini söyledi. "Yiyip, içip, gezip, eğlenmeyi seviyorum" diyen Yeşilçay, "Bu yüzden diyet yaparken çok zorlanıyorum, diyet yapmak dünyanın en zor şeylerinden biri. Ama uğraşıyorum" ifadelerini kullandı.

ARALIKLI ORUÇ YAPMIŞTI

Yeşilçay daha önce aralıklı oruç yaptığını söylemiş ve "Gece yatmadan dört saat önce yemeyi bırakıyorsun, sabah kalktıktan sonra dört saat aç kalıyorsun sonra yemek yiyorsun. Mümkün mertebe tatlı, çikolata yok" demişti.

Nurgül Yeşilçay'ın cesur tarzı göz doldurdu

YORUM YAĞDI

Özel bir davete siyahlar içerisinde gelen Nurgül Yeşilçay derin göğüs dekoltesiyle adeta göz doldurdu. Ünlü ismin bu haline sosyal medyada; 'harika görünüyor', 'çok şık', 'her haliyle çok güzel', 'olay kadın' gibi yorumlar yapıldı.

Nurgül Yeşilçay'ın cesur tarzı göz doldurdu
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (7)

Haber Yorumlarıismail Yasin:

ne göz doldurması alenen taciz bu.. erkekler hep taciz altında... ondan sonra özgürlükten dem vuruyorlar.

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Haber YorumlarıErcan Özdemir:

Neden ağzı eğilmiş

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Haber YorumlarıDODOK DODOK:

Abazan takımına şehvet sayfası hazırlar gibi verilen pozlar; cesaret olmuş öyle mi...

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Haber Yorumlarısuskun çocuk null:

çıplak dışarı çıkmak ne zamandan beri cesurluk olmuş

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Haber YorumlarıHasan Demirtas:

aç aç açan kazanıyor.musluman ülkemde açan kazanıyor.

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Haber Yorumlarıbakış:

Yavrum hiç giymeseydin daha iyiymiş

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Haber YorumlarıGüray Dilli:

Genç ol , gençliğini yaşa. Bu günler geri gelmez...

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