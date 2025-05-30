Nurgül Yeşilçay'dan çok konuşulacak Cannes yorumu

Nurgül Yeşilçay'dan çok konuşulacak Cannes yorumu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

78. Cannes Film Festivali'nde birçok Türk oyuncu ödül almadan kırmızı halıda yürüdü. Ancak festivale katılmayan Nurgül Yeşilçay'ın tek bir paylaşımı, tüm bu gösterişli anların önüne geçti. 2007'de rol aldığı ödüllü filmle Cannes'da yer aldığını hatırlatan Yeşilçay, "Biz filmimizle yürüyenlerdendik" diyerek poz için gidenlere gönderme yaptı.

Bu yıl 78'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali, her zamanki gibi kırmızı halıda boy gösteren ünlü isimlerle gündeme oturdu. Türk oyuncular da dünya sinemasının bu prestijli buluşmasında yer aldı. Ancak bu yılki kırmızı halıda, geçmişte festivalin müdavimleri arasında yer alan bazı tanıdık yüzler eksikti.

TÜRKİYE'DEN YOĞUN KATILIM OLDU

Cannes 2025'in kırmızı halısında; Sıla Türkoğlu, Birce Akalay, Sinem Ünsal, Dilan Çiçek Deniz, Hande Erçel, Özge Özacar, Burcu Esmersoy, Selim Bayraktar ve Boran Kuzum gibi isimler sponsor markaların davetiyle yer aldı. Ödül almamış olmalarına rağmen kameralar karşısına geçerek poz verdiler. Cannes Film Festivali'ne bu yıl da birçok Türk oyuncu katıldı. Sıla Türkoğlu, Birce Akalay, Sinem Ünsal, Dilan Çiçek Deniz, Hande Erçel, Özge Özacar, Burcu Esmersoy, Selim Bayraktar ve Boran Kuzum gibi isimler, uluslararası markaların davetiyle kırmızı halıda yürüyüp objektiflere poz verdi. Ancak festivale damgasını vuran asıl çıkış, bu isimler arasında yer almayan bir oyuncudan, Nurgül Yeşilçay'dan geldi.

Nurgül Yeşilçay'dan çok konuşulacak Cannes yorumu

Bir dönem Cannes kırmızı halısının dikkat çeken isimlerinden biri olan Nurgül Yeşilçay ise bu yıl festivale katılmadı. Sosyal medyada takipçileriyle sık sık etkileşimde bulunan başarılı oyuncu, gelen "Abla neden Cannes'a gitmiyorsun?" sorusuna nostaljik ve anlamlı bir cevap verdi.

FİLMİMİZLE YÜRÜDÜK KIRMIZI HALIDA

Yeşilçay, 2007 yılında başrolünde yer aldığı ve Altın Palmiye için yarışan "Yaşamın Kıyısında" filminden kırmızı halıda yürüdüğü bir kareyi paylaşarak şu notu düştü: "Abla niye gitmiyorsun?' diye soranlara: Biz de gittik zamanında Cannes'a ;)) Hem de FİLMİMİZLE yürüdük kırmızı halısında ;)) Çok havalıydık!" Fatih Akın'ın yazıp yönettiği filmde Nurgül Yeşilçay'ın yanı sıra Tuncel Kurtiz, Baki Davrak ve Yelda Reynaud da rol almıştı. Film, Cannes'da En İyi Senaryo Ödülü ile onurlandırılmıştı.

SPONSORLARLA DEĞİL, SANATLA

Yeşilçay'ın bu paylaşımı, ödülsüz şekilde sadece marka sponsorluğu ile kırmızı halıda yer alan isimlere dolaylı bir gönderme olarak yorumlandı. Tecrübeli oyuncunun vurgusu, "görünürlük" için değil, "üretilen işle" orada olmanın değerine dikkat çekti.

Nurgül Yeşilçay'dan çok konuşulacak Cannes yorumu

2007'DE ÖDÜLLE DÖNMÜŞTÜ

Fatih Akın'ın yazıp yönettiği Yaşamın Kıyısında filmi, 2007 Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye için yarışmış ve En İyi Senaryo Ödülü'nü kazanmıştı. Filmin oyuncu kadrosunda Nurgül Yeşilçay'ın yanı sıra Tuncel Kurtiz, Baki Davrak ve Yelda Reynaud gibi önemli isimler yer alıyordu. Yeşilçay, kırmızı halıda yer aldığında sadece şıklığıyla değil, uluslararası başarı kazanmış bir yapımın parçası olarak boy göstermişti.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özcan Deniz ve abisi arasında sular durulmuyor! Mahkeme uzaklaştırma kararı verdi

22 yıllık güven yıkıldı! Aile mahkemesi olaya noktayı koydu
Oğuz Murat Aci'nin anne ve babasından, gelinlerine dava

Aci ailesinde sular durulmuyor! Gelinlerine dava açtılar
Efecan Dianzenza ve Duygu Dianzenza ayrılıyor mu? Yasak aşk iddiası ortalığı karıştırdı

Örnek aile olarak gösteriliyordu! Survivor'da yasak aşk skandalı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Luka Modric'in Arda Güler için söylediği sözler İspanya'ya damga vurdu

Modric'in Arda Güler için söylediği sözler İspanya'ya damga vurdu
Kamu işçilerine yapılacak ek ödemelerin tarihleri belli oldu

Yüz binlerce kişinin beklediği ödeme takvimi belli oldu
Galatasaray şampiyon oldu, Trabzonspor para kazandı

Galatasaray şampiyon oldu, Trabzonspor para kazandı
Gigi ve Bella Hadid'in 23 yıldır gizli tutulan kız kardeşi görüntülendi

Gigi ve Bella Hadid'in 23 yıldır gizli tutulan kız kardeşleri görüntülendi
Üvey kızına dışkı yediren kadının cezası onandı

Üvey kızına dışkı yediren kadın için mahkeme kararını verdi
Pencereden düğünü seyrederken gözünden vuruldu: Hayatım bitti

Pencereden düğünü seyrederken kör oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.