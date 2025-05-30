Nurgül Yeşilçay'dan çok konuşulacak Cannes yorumu

Bu yıl 78'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali, her zamanki gibi kırmızı halıda boy gösteren ünlü isimlerle gündeme oturdu. Türk oyuncular da dünya sinemasının bu prestijli buluşmasında yer aldı. Ancak bu yılki kırmızı halıda, geçmişte festivalin müdavimleri arasında yer alan bazı tanıdık yüzler eksikti.

TÜRKİYE'DEN YOĞUN KATILIM OLDU

Cannes 2025'in kırmızı halısında; Sıla Türkoğlu, Birce Akalay, Sinem Ünsal, Dilan Çiçek Deniz, Hande Erçel, Özge Özacar, Burcu Esmersoy, Selim Bayraktar ve Boran Kuzum gibi isimler sponsor markaların davetiyle yer aldı. Ödül almamış olmalarına rağmen kameralar karşısına geçerek poz verdiler. Cannes Film Festivali'ne bu yıl da birçok Türk oyuncu katıldı. Sıla Türkoğlu, Birce Akalay, Sinem Ünsal, Dilan Çiçek Deniz, Hande Erçel, Özge Özacar, Burcu Esmersoy, Selim Bayraktar ve Boran Kuzum gibi isimler, uluslararası markaların davetiyle kırmızı halıda yürüyüp objektiflere poz verdi. Ancak festivale damgasını vuran asıl çıkış, bu isimler arasında yer almayan bir oyuncudan, Nurgül Yeşilçay'dan geldi.

Bir dönem Cannes kırmızı halısının dikkat çeken isimlerinden biri olan Nurgül Yeşilçay ise bu yıl festivale katılmadı. Sosyal medyada takipçileriyle sık sık etkileşimde bulunan başarılı oyuncu, gelen "Abla neden Cannes'a gitmiyorsun?" sorusuna nostaljik ve anlamlı bir cevap verdi.

FİLMİMİZLE YÜRÜDÜK KIRMIZI HALIDA

Yeşilçay, 2007 yılında başrolünde yer aldığı ve Altın Palmiye için yarışan "Yaşamın Kıyısında" filminden kırmızı halıda yürüdüğü bir kareyi paylaşarak şu notu düştü: "Abla niye gitmiyorsun?' diye soranlara: Biz de gittik zamanında Cannes'a ;)) Hem de FİLMİMİZLE yürüdük kırmızı halısında ;)) Çok havalıydık!" Fatih Akın'ın yazıp yönettiği filmde Nurgül Yeşilçay'ın yanı sıra Tuncel Kurtiz, Baki Davrak ve Yelda Reynaud da rol almıştı. Film, Cannes'da En İyi Senaryo Ödülü ile onurlandırılmıştı.

SPONSORLARLA DEĞİL, SANATLA

Yeşilçay'ın bu paylaşımı, ödülsüz şekilde sadece marka sponsorluğu ile kırmızı halıda yer alan isimlere dolaylı bir gönderme olarak yorumlandı. Tecrübeli oyuncunun vurgusu, "görünürlük" için değil, "üretilen işle" orada olmanın değerine dikkat çekti.

2007'DE ÖDÜLLE DÖNMÜŞTÜ

Fatih Akın'ın yazıp yönettiği Yaşamın Kıyısında filmi, 2007 Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye için yarışmış ve En İyi Senaryo Ödülü'nü kazanmıştı. Filmin oyuncu kadrosunda Nurgül Yeşilçay'ın yanı sıra Tuncel Kurtiz, Baki Davrak ve Yelda Reynaud gibi önemli isimler yer alıyordu. Yeşilçay, kırmızı halıda yer aldığında sadece şıklığıyla değil, uluslararası başarı kazanmış bir yapımın parçası olarak boy göstermişti.