Nuran Sultan Oryantal Didem… CANLI YAYINDA DÜELLO!

Yayın akışında, her an ne olacağı, hangi haber bombalarının patlayacağı belli olmayan tek magazin programı Al Sana Haber yine alışılmışın dışında bir olaya imza attı.

Moderatörlüğünü Seyhan Soylu'nun Genel Yayın Müdürlüğünü Savaş Kalafat'ın yaptığı, magazin tartışma programı kimliğindeki Al Sana Haber canlı yayında dansöz oynattı.

Televizyon yayınlarına dansöz çıkartmanın bedelini tahmin eden yapımcılar, uzun süredir ne yılbaşında ne de bayramlarda oryantal danstan uzak duruyorlardı. Ancak farklı, diğerlerine göre daha özgür ve çekincesiz olan Al Sana Haber yine bildiğini okudu, canlı yayına oryantal Nuran Sultan'ı çıkarttı…

Dünyaca ünlü starların özel davetlerinde dans eden Nuran Sultan yayına dansıyla girdi göz kamaştıran vücut güzelliği ortaya çıkaran kostümüyle sunucu masasına oturdu…

Nuran Sultanoryantal dansı sonrası oturduğu yorumcu masasında, eğlence ve şov dünyasındaki popüler dansözleri anlatırken kendisinin bir "kraliçe" olduğundan söz etti. Yayına bağlanan Dansöz Didem Kınalı "o büyüktür" derken masadaki yorumcuların dilinden şu sözler döküldü. "didem sen bu sözlerinle Nuran Sultan'a laf mı çaktın şimdi?"Didem ile Nuran Sultan arasındaki sohbet seviyeli bir şekilde devam ederken, her meslekte olan bir durum da böylece ortaya çıktı. Taraflar birbirlerine iltifat ederken aslında alttan alttan laf çakıyorlardı. İşte o söyleşiden "çok nazik (!)" anlar…

Seyhan Soylu "Anket başlattık. Didem Kınalı mı? yoksa Nuran Sultan mı daha iyi? Diye. Yarı yarıya gidiyorsunuz şuan. Sektörde de ikinizden başka popüler olan oryantal isim yok. İlk üç yok, sadece ilk iki var popülerlik anlamında. Nuran Suultan biraz önce dedi ki 'Ben bu sektörün İbrahim Tatlıses'i isem Didem Kınalı'da Müslüm Gürses'i, ikimizde başka bir lezzetiz.' Sen ne düşünüyorsun?"

Didem KINALI "Doğru. Herkesin dansı kendine göre farklılık gösterir."

Seyhan SOYLU "peki aranızda hiç Gülşen ile Hande YENER gibi atışmalar var mı?"

Didem KINALI "Hayır, benim tarzım değil o tür şeyler."

Seyhan SOYLU "Sen gazino sahiplerinin ve solistlerin oryantallere karşı tavırları, afiş ve ilanlardaki yetersizliğe sitem de bulunmuştun. Bir hayli de ses getirmişti. Bu söylemlerden sonra gazino patronları veya solistlerin sana karşı olan davranışlar düzeldi mi?"

Didem KINALI "Tabi ki bana farklı davrananlarda var, aynı davranışa devam edenler de var. Bunun için maalesef kimsenin yapabileceği bir şey yok."

Seyhan SOYLU "Bu konu ile ilgili Nuran SULTAN'a sorduk, dedi ki 'Ben bugüne kadar bütün afişlerde hakkettiğim yerimi de aldım, Gazinolar da solistler çıkar ben giyinirim. Ben bu işin kraliçesiyim.' Dedi."

Didem KINALI "Demek ki ona yapılmış, bana yapılmamış. Bence Nuran hanım daha büyük, onunla bu konuyu konuşsanız daha iyi olur."

Seyhan SOYLU "Nuran SULTAN senden daha büyük bir dansçı mı? şuanda laf sokuyorsun resmen"

Didem KINALI "Ben kimseye laf sokmuyorum. Orada daha büyük dansçı var, o daha iyi bilir herşeyi."

Başak ÇOKAN "Siz şimdi Nuran hanıma daha yaşlı mı demek istiyorsunuz? Ben buradan çok şey çıkartırım. Büyük dansçı derken siz de büyük bir dansçısınız. Daha genç olduğunuzu mu söylüyorsunuz?"

Seyhan SOYLU "Oryantal olarak senin daha başarılı olduğunu ima ediyor galiba.

Nuran SULTAN "Çok teşekkür ederim. Çok naziksin. Didem KINALI'da öyle. Ben de kendisini öyle görüyorum."

Seyhan SOYLU "Murda'nın söylediği sözlerle ilgili sen ne düşünüyorsun?"

Didem KINALI "Ben Murda'yı çok seviyorum bu arada, ona hak da verdim. Videonun geri kalanını izlemediler galiba. Şarkılarını da çok severim. Gayette haklıydı o sahnede. Yapılmaması gereken bir şeydi. Orada sadece 'dansöz' kelimesine takıldım, başka bir şey söyleyebilirdi diye. Ben 'dansöz' kelimesini sevmiyorum. Ben bir dansçıyım."

Seyhan SOYLU "O zaman sen söyleniş tarzına kızdın. Aslında Murda dansözleri küçük görmek için değil de erkeklerde 'biz kıvırıyor muyuz?' jargonu vardır ya, ondan dolayı söylemiştir bence."

Hakan SOLAKER "Bence bir anlık sinir yüzünden kendini doğru ifade edemedi ve bunu size mâl etmek zorunda kaldı. Ama buna kesinlikle katılmıyorum."

Nuran SULTAN "Çok yanlış bir çıkış yaptı. Çünkü zamanında İbrahim TATLISES'e de para takıyorlardı."

Didem KINALI "Dansöz kelimesi ağzından çıkarken de küçümseyici tonda söylemiş gibi. Ama ben Murda'yıçok severim. Ne kadar efendi bir insan olduğunu biliyorum."