Norm Ender'den Demet Akalın Açıklaması

Sahne aldığı mekanda beğenmediği şampanyayı garsonun başından aşağı döktüğü için Demet Akalın'a, "Bunu ancak çaptan düşmüş bir popçu yapar" diyen Norm Ender, sosyal medyada gündem olmuştu.

"OKAN'I ZOR TUTTUK"

Norm Ender'in Okan Kurt'u kızdırdığını belirten Akalın, "Okan'ı zor tuttuk, çok sinirlendi. Bu tarz konuşamaz. Kimseyle sorunumuz yok. Linç kültüründen vazgeçmek lazım." dedi.

Rapçi Norm Ender, önceki gün Bebek Lucca adlı mekandan çıkarken görüntülendi. Demet Akalın'a 'çapsız' diyen Norm Ender, sözlerinin arkasında olduğunu vurguladı.

"İSİM SÖYLEMEDİM"

Ender, "Ben sahnede gerekeni söyledim. Onu söylerken isim kullanmadım. Kim üzerine alınıyorsa, onun için geçerlidir. Söylediklerimin de arkasındayım. Başka bir şey söylemek istemiyorum" diyerek evinin yolunu tuttu.

NORM ENDER KİMDİR?

Norm Ender veya gerçek adıyla Ender Eroğlu (25 Mart 1985, İzmir), Türk rapçi, müzisyen ve söz yazarıdır.

10 yaşında Cartel müzik grubu sayesinde rap müzik ile tanışan Ender, sürekli olarak kavga içerisinde geçen eğitim hayatı nedeniyle lisede eğitimine son verdi. Daha sonra açıktan lise eğitimini tamamladı. 1999 yılında Erman Altınoğlu ile birlikte Norm grubunu kurdu. 2001 yılında ilk rap şarkısını profesyonel olarak çıkardı. atv televizyon kanalında 2004 yılında yayınlanan Akademi Türkiye müzik yarışması programına katıldı.

İzmir'in özellikle Bornova ilçesinde birçok diskoda rap şarkıları söyleyen Ender, İstanbul iline Akademi Türkiye müzik yarışmasına fon müziği yapmak üzere çağrıldı. Yarışmadan pop müzik okuması da istenince, kavga ederek ayrılan Ender, tekrar İzmir iline geri döndü. Daha sonra Akademi Türkiye programına kızdığı için Rap Dersi isimli bir rap parçası yazmıştır.[3] Ayrıca Oktay Kaynarca'nın sunduğu Herşey Dahil isimli programda konuyla ilgili yorum içeren Karikatürkiye adlı bir acapella rap parçası söylemiştir. Bu esnada Erman Altınoğlu ile grup olarak çalışıyordu. Bu nedenle Ender & Erman veya Erman & Ender olarak tanınıyorlardı. Eksik Etek parçasını sözlerinde de bu adı kullandılar. Vatani görevi olan askerlik hizmetini yerine getirmesinin ardından Ender, 2010 yılında İçinde Patlar isimli solo bir rap albümü yapmış ve albümde bulunan Çıktık yine yollara parçasına klip çekmiştir. 2012 yılında ise yeni bir albüm çıkartacağını açıklamıştır.[6] Albümü ile ilgili tanıtma çalışmaları kapsamında İzmir, Diyarbakır ve Ankara illerinde konserler vermiştir. Tek olarak çalışması ile birlikte Norm Ender takma adıyla anılmaya başlandı.

Norm Ender, küfür içeren "Eksik Etek" şarkısıyla sosyal medyada tanınmıştır. Bu şarkısı bir gün içerisinde 2,5 milyon, 1 ayda ise 40 milyon kişi tarafından dinlenmiştir. Bu nedenle Ender, 2006 yılında YouTube'da en çok dinlenenler arasında 17. sırada yer almıştır. Şarkının sözleri kadın düşmanlığı ve cinsiyetçilik içerdiği gerekçesiyle eleştirildi.

Norm Ender ilk albümünü çıkarmasının ardından, pek çok televizyon kanalında kendisiyle röportajlar yapılmıştır.

Rap müziğe bir süre ara veren Ender, 2017'de EMI-Universal Müzik Türkiye etiketi ile bir albüm daha çıkardı. 2019'da Mekanın Sahibi adındaki diss parçası ile çıkış yaptı. 2020'de Konu Kilit adında bir parça çıkardı. Sürpriz bir şekilde İhtiyacım Yok adında bir tekli daha çıkardı.

2020 yılında Hummel markası ile sözleşme yaptı ve 2021 yılında da sözleşmeyi devam ettirmiştir.

2021 Yılında DJ Faruk Sabancı eşliğinde "Bulamazdım" adında bir deephouse/rap parçası çıkardı.

19 Kasım 2021 tarihinde protest bir parça olan "Kediler Aslan Olmaz" adlı parçasını çıkardı.

Doğum günü olan 25 Mart 2022 tarihinde "Sus Artık" adlı parçasını çıkardı.

5 Ağustos 2022 tarihinde" Sadece Öpücem" adlı piyasaya eleştride bulunduğu parçasını çıkardı.