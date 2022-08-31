Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nişantaşı'nda Dekoltesiyle Göz Kamaştırdı

Magazin Haberleri

Nişantaşı'nda Dekoltesiyle Göz Kamaştırdı

Güzel şarkıcı Seçil Gür, önceki gün Nişantaşı City's'te görüntülendi. Gür, göğüs dekoltesiyle de dikkatleri üzerine çekti.

Poz verdikten sonra muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Seçil Gür, 'Meczup' albümünde yer alan 'Ağzı Bozuk' isimli şarkısını kliplendireceğini açıkladı. Göğüs dekolteli beyaz gömleği ve doğal hali ile dikkatleri üzerine çeken Gür'ün keyfinin yerinde olduğu gözlerden kaçmadı.

BESTEYE PARA VERMİYORUM

Polemiklerden uzak durup sadece müziğiyle var olmaya özen gösterdiğini belirten başarılı şarkıcı, "Çocukluğumdan beri hep şarkı yazıyorum. Bunun güzel yanı besteye para vermiyorum. Şaka bir yana kimseye bağlı değilim. Yaşadıklarımı, çevremde olanları yazıyorum. Sürekli üretiyorum" diye konuştu.

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

seçil gür Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.
title