Nisa Bölükbaşı kiminle nişanlandı, ne zaman evleniyor? Survivor Nisa ile Yiğit İnandı nişanlandı mı?

Nisa Bölükbaşı nişanlandı mı? Nisa Bölükbaşı ile Yiğit İnandı ne zaman evlenecek ve Yiğit İnandı kimdir soruları gündeme geliyor. Survivor Nisa kiminle nişanladı ve nerede evleniyor soruları merak ediliyor. Nisa Bölükbaşı kiminle nişanlandı, ne zaman evleniyor? Survivor Nisa ile Yiğit İnandı nişanlandı mı? Detaylar haberimizde…

NİSA BÖLÜKBAŞI KİMİNLE NİŞANLANDI?

Şampiyon olduğu Survivor'daki davranışları ve Barış ile Ogeday'la yaşadığı ilişkilerle adından uzunca bir süre söz ettiren Nisa Bölükbaşı, bir süredir fenomen Yiğit İnandı ile aşk yaşıyor. İlişkilerini gözlerden uzak şekilde yaşayan ikili, dün nişanlandı.

NİSA BÖLÜKBAŞI NİŞAN TÖRENİNDE NE GİYDİ?

İkili aile arasında sade bir törenle nişanlandıklarını duyurdu. Nişandan bir kareyi yayınlayan Nisa Bölükbaşı'nın sadeliği ise dikkat çekti. Beyaz sade bir elbise giyen Nisa, saçlarını açık bırakarak yok denecek kadar da az makyaj yaptı.