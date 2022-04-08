Nisa bebeğe annelik yapmak isteyen Sevda Demirel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Lütfen bana verin

İstanbul Pendik'te 29 Mart Salı günü meydana gelen olayda Acil Tıp Teknisyeni olarak görev yapan 29 yaşındaki Büşra Durmaz ve beraberindeki ekip, Pendik'te boş araziye bırakılmış bebek ihbarına gitti. Durmaz, bulduklarında aç olduğunu fark ettikleri bebeği emzirdi ve 3 aylık bebeğe kendi kızının ikinci adını verdi. Ünlü manken Sevda Demirel de ülkenin gündemine oturan Nisa bebeğe sahip çıkmak istedi.

KOCA: NİSA BEBEĞİN GENEL DURUMU CİDDİ

Şimdilerde hastanede tedavi gören Nisa bebeğin sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesinde takip edilen Nisa bebeğin beyin fonksiyonları, beyin ölümü açısından araştırıldığında beyin ölümü tespit edilmemiştir. Genel durumu ciddi olup, yakın takip ve tedavisi devam etmektedir. Nisa Bebeğimize Allah'tan şifa diliyoruz" dedi.

SEVDA DEMİREL: NİSA BEBEĞE ANNELİK YAPMAK İSTİYORUM

Sevda Demirel ise Nisa bebeği evlatlık almak istedi. Instagram hesabından paylaşım yapan Demirel "Sayın Cumhurbaşkanım, sayın Sağlık Bakanım son derece düzgün bir hayatı olan, gece hayatı, içkisi, sigarası, hiçbir kötü alışkanlığı olmayan temiz yaşayan bir kadınım. Lütfen bu bebeği bana verin. Nisa bebek ölene kadar benim korumam altında olsun yurtlarda büyümesin. Ben ona annelik yapmak istiyorum, lütfen bana güvenin" ifadelerini kullandı.