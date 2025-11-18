Haberler

Nilsu Berfin Aktaş'ın gizemli aşkı ortaya çıktı

Nilsu Berfin Aktaş'ın gizemli aşkı ortaya çıktı
Nilsu Berfin Aktaş, geçtiğimiz haftalarda konuk olduğu bir programda kendisine yöneltilen aşk sorusuna kaçamak yanıt vererek merak uyandırmıştı. Ünlü oyuncu, sessizliğini sosyal medya paylaşımıyla bozarak yapımcı Tolga Aykut'la olan ilişkisini el ele fotoğraf eşliğinde duyurdu ve "1 yılı geçmiş bile" notuyla aşkını ilan etti.

  • Nilsu Berfin Aktaş, yapımcı Tolga Aykut ile ilişkisini sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.
  • Nilsu Berfin Aktaş, 10 aydır sektörden olmayan biriyle ilişki yaşadığını önceden belirtmişti.
  • Nilsu Berfin Aktaş, geçtiğimiz hafta bir programda dört kişilik masaya 75 bin TL hesap ödediğini söyledi.

Geçtiğimiz haftalarda katıldığı programda, 10 aydır sektörden olmayan biriyle ilişki yaşadığını söyleyerek merak uyandıran Nilsu Berfin Aktaş, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla bu ismi ilk kez açıkladı. Ünlü oyuncu, el ele fotoğraf paylaşarak yapımcı Tolga Aykut'la ilişkisini duyurdu.

GÜNDEME OTURAN SÖZLERİN ARDINDAN İLK PAYLAŞIM

Nilsu Berfin Aktaş, geçtiğimiz hafta konuk olduğu programda "Dört kişilik masaya 75 bin TL hesap ödedim" sözleriyle dikkat çekmiş, ayrıca yaklaşık 10 aydır sektörden olmayan biriyle ilişki yaşadığını ancak ismini açıklamak istemediğini söylemişti. Ünlü oyuncu, yaptığı son sosyal medya paylaşımıyla bu merakı giderdi.

ROLÜYLE DEĞİL, BU KEZ ÖZEL HAYATIYLA GÜNDEMDE

Son olarak Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinde canlandırdığı Ayşe karakteriyle izleyici karşısına çıkan Aktaş, bu kez kariyeriyle değil özel hayatıyla magazin gündemine geldi.

Güzel oyuncu, yer aldığı projelerin yanı sıra özel yaşamıyla da sık sık konuşulan isimler arasında yer alıyor. Aktaş, sosyal medya hesabından paylaştığı el ele fotoğrafla yapımcı Tolga Aykut ile olan ilişkisini ilk kez duyurdu. Fotoğrafın altına ise şu notu ekledi, "1 yılı geçmiş bile."

