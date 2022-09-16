Nilperi Şahinkaya'ya küfredip kavga çıkardığı söylenen Burak Deniz'in menajerlik şirketinden açıklama: Tartışmadan dolayı üzgün

Dün gece alkolün dozunu kaçırarak Nilperi Şahinkaya'ya küfürler savurduğu iddia edilen Burak Deniz'in menajerlik şirketinden açıklama geldi. Deniz'in Şahinkaya'ya küfrettiği iddiasını yalanlayan şirket, "Yanlış anlaşılma var, Burak Deniz iki taraf arasında yaşanan tartışmadan dolayı üzgün" denildi.

Şahmaran dizisinin çekimleri için Adana'da bulunan Burak Deniz'in dün gece gittiği bir otelde taşkınlık çıkartarak Nilperi Şahinkaya ve sevgilisiyle tartıştığı iddia edildi. Oyuncunun sevgilisiyle oturduğu masaya giden Deniz'in oyuncuya küfür ettiği ve devamında kavga çıkardığı ileri sürüldü. Deniz'in kavga olayıyla menajerlik şirketinden açıklama geldi.

ÖNCE KÜFÜR ETTİ SONRA KAVGA ÇIKARDI

Alkolün dozunu kaçıran Burak Deniz, dün gece 02.00 sıralarında Adana Sheraton Oteli'nde Nilperi Şahinkaya, Emre Yusufi ve Deniz Akıncı'nın olduğu masaya gitmiş ve taraflar arasında yaşanan tartışma yumruklaşmaya döndü.

MENAJERLİK ŞİRKETİ: BURAK TARTIŞMADAN DOLAYI ÜZGÜN

Konuyla ilgili açıklama yapan menajerlik şirketi, "Bugün Burak Deniz hakkında çıkan haberlerle ilgili olarak bir yanlış anlaşılma sonucu yemekli bir ortamda iki taraf arasında yaşanan tartışmadan Burak Deniz'in kendi adına üzgün olduğunu belirtmek isteriz. Ancak haberde ismi geçen oyuncu Nilperi Şahinkaya'ya herhangi bir küfür veya hakaret içerikli söz sarf edildiğine dair iddiaların gerçeği yansıtmadığının önemle altını çizer, yaşanılan tartışmanın başka hiçbir yere çekilmemesini rica ederiz" ifadelerini kullandı.