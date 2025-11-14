Haberler

Nilperi Şahinkaya'dan sevgilisiyle romantik paylaşım

Güncelleme:
Geçtiğimiz haftalarda Baturalp Bekar ile ilişkisini sosyal medya üzerinden doğrulayan Nilperi Şahinkaya, bu kez romantik bir paylaşımla gündeme geldi. Ünlü oyuncu, sevgilisiyle çekilen kareye "Aşığım, saat 04.58 post koyuyorum" notunu yazarak duygularını açıkça ifade etti.

  • Nilperi Şahinkaya, yönetmen Baturalp Bekar ile yeni bir ilişkiye başladı.
  • Nilperi Şahinkaya, sevgilisi Baturalp Bekar ile bir fotoğraf paylaşarak 'Aşığım, saat 04.58 post koyuyorum' notunu kullandı.

Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde yer alan Nilperi Şahinkaya, yeni bir ilişkiye başladı. 2024 yılı sonunda heykeltıraş Emre Yusufi ile yollarını ayıran ünlü oyuncu, ayrılığı "küsmeden biten bir ilişki" sözleriyle duyurmuş, o dönem aşk hayatına ara verdiğini ifade etmişti.

2025 yazında hakkında çıkan aşk söylentilerine "Hayatımda kimse yok, sadece anneme odaklandım" yanıtını veren Şahinkaya, geçtiğimiz haftalarda yönetmen Baturalp Bekar ile görüntülenmişti. Bu iddiaları sessizce doğrulayan oyuncu, zaman zaman sevgilisiyle birlikte çekilen karelerini sosyal medya hesabında paylaşmaya başladı.

ROMANTİK KARE

Son olarak gece saatlerinde yapılan bir paylaşımla yeniden dikkatleri üzerine çeken Şahinkaya, sevgilisi Baturalp Bekar'la yer aldığı bir fotoğraf karesine "Aşığım, saat 04.58 post koyuyorum" notunu düştü. Ünlü oyuncunun bu paylaşımı kısa sürede takipçileri arasında ilgi gördü.

