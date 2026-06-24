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Resmi Gazete'de yayımlandı! Kuyumcular artık bunu yapmak zorunda

Resmi Gazete'de yayımlandı! Kuyumcular artık bunu yapmak zorunda
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Ticaret Bakanlığı, kuyum ticaretine ilişkin yönetmelikte değişikliğe giderek laboratuvar ortamında üretilen veya yapay olarak oluşturulan kıymetli taşların satışında yeni kurallar getirdi. Buna göre söz konusu ürünlerin sentetik olduğunun açık şekilde belirtilmesi zorunlu hale gelirken, satıcılar "sentetik", "laboratuvar üretimi", "yapay üretim" ya da bakanlığın uygun göreceği benzer ifadelerden en az birini kullanmakla yükümlü olacak.

  • Laboratuvar ortamında üretilen kıymetli taşların satışında 'sentetik', 'laboratuvar üretimi' veya 'yapay üretim' ibarelerinden en az biri kullanılmak zorunda.
  • Sentetik ve doğal kıymetli taşlar mağazalarda farklı vitrin ve bölümlerde, internette ise ayrı kategorilerde satılacak.
  • Düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi ve denetiminden Ticaret Bakanlığı sorumlu.

Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre laboratuvar ortamında üretilen kıymetli taşların satışında tüketicilerin açık şekilde bilgilendirilmesi zorunlu hale geldi.

SENTETİK TAŞLAR ARTIK AÇIKÇA BELİRTİLECEK

Ticaret Bakanlığı tarafından kuyumculuk sektörüne yönelik yapılan yönetmelik değişikliğiyle, laboratuvar ortamında üretilen veya insan müdahalesiyle oluşturulan kıymetli taşların satışına ilişkin yeni kurallar getirildi.

Yeni düzenlemeye göre bu ürünler, "sentetik", "laboratuvar üretimi", "yapay üretim" veya bakanlığın uygun göreceği benzer ifadelerden en az biri kullanılmadan satışa sunulamayacak.

TÜKETİCİLER DAHA KOLAY AYIRT EDECEK

Söz konusu ibarelerin ürün etiketlerinde, sertifikalarda, faturalarda, internet sitelerinde, reklam ve tanıtım materyallerinde tüketicilerin rahatlıkla görebileceği şekilde yer alması gerekecek.

Düzenlemeyle birlikte tüketicilerin doğal kıymetli taşlarla laboratuvar ortamında üretilen taşları daha kolay ayırt edebilmesi amaçlanıyor.

SATIŞ ALANLARI DA AYRILACAK

Yönetmelik değişikliği kapsamında sentetik ve doğal kıymetli taşların satış alanlarında da ayrıştırılması zorunlu hale getirildi. Buna göre ürünler mağazalarda farklı vitrin ve bölümlerde sergilenecek.

İnternet üzerinden yapılan satışlarda ise sentetik taşlar ve doğal taşlar ayrı kategoriler altında satışa sunulacak.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girerken, uygulamanın denetim ve takibinden Ticaret Bakanlığı sorumlu olacak.

Kaynak: Haberler.com
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