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Cimriliğin sınırı mahkemelik oldu! Eşine "çay demleme" demenin bedeli ağır olabilir

Cimriliğin sınırı mahkemelik oldu! Eşine 'çay demleme' demenin bedeli ağır olabilir Haber Videosunu İzle
Cimriliğin sınırı mahkemelik oldu! Eşine 'çay demleme' demenin bedeli ağır olabilir
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Eşine sürekli "Banyonun ışığını çok yaktın", "Sifonu niye çektin?", "Çay demleme" diyerek baskı uygulayan ve temel ihtiyaçları kısıtlayan kişilerin davranışları, Yargıtay içtihatlarında boşanma ve maddi tazminat sebebi olarak gösterildi.

  • Yargıtay, eşine 'elektrik faturası artacak' diye karanlıkta oturmaya zorlamayı, ısınma kısıtlamasını ve temel gıdayı kısıtlamayı boşanma ve maddi tazminat sebebi saydı.
  • Bir kadın, kocasının aşırı cimri davrandığını, eve gıda ve deterjan almadığını, çay demlemesini yasakladığını iddia ederek boşanma ve tazminat davası açtı.
  • Yargıtay kararının emsal teşkil edeceği belirtildi.

Eşine sürekli, 'banyonun ışığını çok yaktın, sifonu niye çektin, çay demleme' diyen aşırı tutumlu davranan eşine kara haber Yargıtay'dan geldi. Yüksek mahkemeye göre; 'elektrik faturası artacak' diye eşi karanlıkta oturmaya zorlamak, ısınma kısıtlamasına gitmek, yiyecek israfı bahanesiyle evdeki temel gıdayı kısıtlamak boşanma ve maddi tazminat sebebi olarak gösterildi.

"BENİ SÜREKLİ 'SİFONU ÇEKTİN' GİBİ SEBEPLE EVDEN KOVUYOR"

Kocasının cimriliğinden dolayı sıkıntı yaşadığını öne süren K.L. isimli genç kadın Aile Mahkemesi'nin yolunu tuttu. Kocasının aşırı cimri davrandığını, eve kimsenin gelip gitmesini istemediğini, müşterek evin yaşanabilir şartlara sahip olmadığını iddia etti. 

Evin temel ihtiyaçlarının bile yeterince karşılanmadığını belirten K.L. "Beni sürekli, 'banyonun ışığını çok yaktın, sifonu çektin' gibi sebeplerle hakaret edip evden kovuyor. Bir adet patates dahi kalsa eve gıda malzemesi, deterjan almıyor. Çay demlememi bile yasakladı. Kişisel temizliğine de dikkat etmiyordu. Devamlı olarak beni aldatabileceği vurgusunu yapıyordu. Evlilik birliğinin sarsılması sebebiyle boşanmamıza ve aylık bin 500 TL yoksulluk nafakasına, faizi ile 30 bin TL maddi, 50 bin TL manevi tazminata karar verilmesini talep ediyorum" dedi.

Bursalılar kararı farklı farklı görüşlerle değerlendirirken, Yargıtay'ın kararının bundan sonraki kararlarda emsal teşkil edeceği hatırlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıIdris Bozkurt:

Vay be eşine çay demle... veya israftan dolayı ışığı kapatın diyen kocaya boşanma sebebi diye tazminat açılıyor. Bu nasıl bir karar biri bana bir şey söylesin lütfen. Ben mi yanlış anladım yoksa... Ulan kimse evlenmesin o zaman...

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Haber Yorumlarırahmetlinin dublorü:

bu tazminat olayı da çok saçma. 30 bin tl maddi , 50 bin tl manevi tazminat nedir abi ya?

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