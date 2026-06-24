Yargıtay'dan milyonlara müjde! Emeklilikte dayatma bitti, yüksek maaş yolu açıldı

Çalışma hayatı boyunca SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı gibi farklı kurumlarda prim ödeyen milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren tarihi bir yargı kararı ortaya çıktı. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) "son 7 yıl içinde en çok prim ödenen kurumdan emekli olma" kuralı nedeniyle mağduriyet yaşayan, maaşı düşen veya emekliliği geciken vatandaşlar için Yargıtay Hukuk Genel Kurulu emsal bir karara imza attı.

MİLYONLARCA İNSAN İÇİN EMSAL OLACAK DAVA

Türkiye Gazetesi'ndeki köşesinde bu kritik kararı inceleyen SGK Başuzmanı İsa Karakaş, sürecin milyonlarca insan için emsal olacağını vurguladı. Karara konu olan dava dosyasına göre, bir vatandaş SSK bünyesinde 6730 gün, Emekli Sandığı’nda 450 gün ve Bağ-Kur kapsamında 2092 gün prime esas çalışma gerçekleştirdi.

2002 yılında emeklilik talebinde bulunan vatandaş, SSK şartlarına göre 25 yıllık sigortalılık süresini ve 5000 prim gününü fazlasıyla doldurmuştu. Ancak SGK, "Son 7 yıllık hizmet süren Bağ-Kur ağırlıklı, o yüzden Bağ-Kur’dan emekli olmalısın ve 9000 günü tamamlamalısın" diyerek emekliliği reddetti ve vatandaşı bir yıl daha bekletip, daha düşük bir maaş bağladı. Bunun üzerine mağdur vatandaş, dezavantajlı Bağ-Kur günlerinin sayılmaması talebiyle yargı yoluna başvurdu.

İŞ MAHKEMESİ DİRENDİ, YARGITAY SON NOKTAYI KOYDU

İş Mahkemesi, "Sigortalı hizmet birleştirilmesine zorlanamaz, hak sahibinin iradesine üstünlük tanınması esastır" diyerek vatandaşı haklı buldu ve biriken fark ile faiz alacağının tahsiline hükmetti. İstinaf Mahkemesi kararı onaylasa da SGK'nın itirazı üzerine dosya Yargıtay 10. Hukuk Dairesi'ne gitti. Daire, teknik bir usul gerekçesiyle kararı bozdu.

Ancak İş Mahkemesi, davanın özünde hak kaybı olduğunu belirterek ilk kararında direndi. SGK'nın tekrar temyize gitmesiyle dosya bu kez en üst merci olan Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun önüne geldi. Kurul, vatandaşın Emekli Sandığı ve SSK günlerinin birleştirilip, kendisini mağdur eden Bağ-Kur hizmetinin hesaba katılmamasını haklı bularak yerel mahkemenin direnme kararını onadı ve son noktayı koydu.

EMEKLİLİK SİSTEMİNDE HUKUKSAL BİR DEVRİM

Ortaya çıkan bu sonucu "emeklilikte hukuksal bir devrim" olarak nitelendiren SGK Başuzmanı İsa Karakaş, Yargıtay kararının vatandaşlara getirdiği hakları şu sözlerle özetledi:

"Yıllarca farklı statülerde çalışıp en son çalıştığı kurumun ağır şartlarına mahkûm edilen binlerce vatandaş için bu karar bir çıkış kapısıdır. Yargı bu kararla, 'Kurumların dayatması değil, vatandaşın lehine olan hak ve irade esastır' demiştir. Birden fazla sigorta statüsü olanlar, artık işlerine gelen, kendilerine en yüksek maaşı ve en erken emekliliği sağlayan statülerin birleştirilmesini talep edebilecek; istemediklerini sistemin dışında tutabilecektir."