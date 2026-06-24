Haberler

2026 FIFA Dünya Kupası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu'nda Hırvatistan, Panama'yı 1-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. Budimir'in 54. dakikadaki golüyle kazanan Hırvatistan, gruptan çıkma umudunu korurken, Panama ikinci maçında da puansız kalarak elendi.

Stat: Toronto

Hakemler: Pierre Ghislain Atcho, Boris Ditsoga, Amos Abeigne Ndong (Gabon)

Panama : Mosquera, Blackman (Dk. 90 Davis), Cordoba, Ramos (Dk. 77 Waterman), Harvey, Andrade, Murillo, Martinez, Jose Rodriguez, Barcenas (Dk. 90 Tomas Rodriguez), Fajardo (Dk. 83 Londono)

Hırvatistan : Livakovic, Stanisic, Pongracic, Gvardiol (Dk. 46 Kramaric), Sutalo, Kovacic (Dk. 72 Petar Sucic), Modric (Dk. 81 Pasalic), Baturina, Perisic, Pasalic (Dk. 72 Luka Sucic), Musa (Dk. 46 Budimir)

Gol: Dk. 54 Budimir ( Hırvatistan )

Sarı kartlar: Dk. 61 Barcenas ( Panama ), Dk. 90+2 Sucic ( Hırvatistan )

2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu'nda Hırvatistan, Panama'yı 1-0 yendi.

Son iki Dünya Kupası'nda final ve yarı final oynayan Hırvatistan, zorlandığı karşılaşmada sonradan oyuna giren Budimir'in golüyle ilk galibiyetini aldı ve gruptan çıkma umudunu korudu.

54. dakikada Pasalic ile duvar pası yapan Stanisic'in son çizgiye inerek ceza alanına çıkardığı topu arka direkte tamamlayan Budimir, takıma 3 puanı getiren golü attı.

Gana ve Hırvatistan karşısında ortaya koyduğu mücadele ile futbolseverlerin takdirini kazanan Panama ise ikinci maçından da puansız ayrılarak gruptan çıkma şansını kaybetti.

40 yaşındaki Luka Modric, Panama karşısında milli takım formasıyla 200. maçına çıktı.

L Grubu'ndaki ikinci maçların ardından İngiltere ve Gana, 4 puanla ilk iki sırada yer alırken, Hırvatistan 3 puanla üçüncü durumda. Panama'nın ise puanı bulunmuyor.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz
Haymana Belediye Başkanı, CHP'den istifasının gerekçesini Haberler.com'a açıkladı

"Yavaş" detayı çarpıcı! CHP'den AK Parti'ye bu yüzden geçmiş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İkizlere hamile olan Astrolog Nuray Sayarı'dan üzen haber

52 yaşında hamile kalmıştı! Ünlü astrolog hastane odasından paylaştı
Şişli’de metrobüs istasyonunda gizlice kadın fotoğrafı çeken şüpheliye vatandaş müdahale etti

Yolcular üzerine atlayıp kaçmasına izin vermedi
Taliban hükümeti heyeti, ilk kez AB'yi ziyaret etti

İlk kez Avrupa'ya gittiler
Putin'ın yasak aşk skandalını ortaya çıkaran gazetecinin ölümü acı oldu

Yasak aşk skandalını ortaya çıkaran ismin ölümü acı oldu
Araç muayenesinde yeni dönem! İsyan ettiren ücret artık alınmayacak

Araç muayenesinde yeni dönem! İsyan ettiren ücret artık alınmayacak
TFF, 1. Lig ekibinin harcama limitini 0 TL olarak açıkladı

TFF, o şehrimizin takımının harcama limitini 0 TL olarak açıkladı
Televizyon programında barışan çift gündem oldu: Kadının şartları hayrete düşürdü

Kocasıyla barışma şartları "Yok artık" dedirtti