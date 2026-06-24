Kim'den nükleer talimatı! 10 bin tonluk yeni savaş gemileri geliyor

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, donanmanın gücünü artırmak için 10 bin tonluk destroyerlerin inşa edilmesi talimatını verdi. Pyongyang yönetimi ayrıca nükleer caydırıcılığı artıracak yeni deniz sistemleri üzerinde çalıştığını duyurdu.

DONANMAYA YENİ GÜÇ

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ülkesinin deniz kuvvetlerini güçlendirmeye yönelik yeni hedeflerini açıkladı. Devlet medyasında yer alan bilgilere göre Kim, 10 bin tonluk yeni destroyerlerin inşa edilmesi talimatını verdi. Bu geminin Kuzey Kore'nin şimdiye kadar geliştirdiği en büyük savaş platformlarından biri olması bekleniyor.

NÜKLEER CAYDIRICILIK VURGUSU

Kim Jong Un, ülkenin olası bir nükleer tehdide karşı deniz gücünü artırması gerektiğini belirterek kara, hava ve deniz unsurlarında daha güçlü askeri kapasite çağrısında bulundu. Kuzey Kore yönetimi son dönemde nükleer füze taşıma kapasitesine sahip savaş gemileri ve deniz sistemlerine yönelik çalışmalarını hızlandırmış durumda.

YENİ SAVAŞ GEMİLERİ DE YOLDA

Kim ayrıca mevcut 5 bin tonluk destroyerlerin hızla göreve alınmasını isterken, önümüzdeki yıllarda daha büyük savaş gemilerinin inşa edilmesini hedefleyen bir plan üzerinde çalışıldığını açıkladı. Uzmanlar, Pyongyang'ın bu adımla hem askeri kapasitesini hem de bölgesel caydırıcılığını artırmayı amaçladığını değerlendiriyor.