Trump'tan Senato'nun İran kararına sert tepki: Düşmana yardım ettiler

Abd Başkanı Donald Trump, Senato'nun İran'a yönelik askeri adımlarını sınırlandırmayı amaçlayan savaş yetkileri kararına sert tepki gösterdi. Trump, oylamanın zamanlamasını eleştirerek kararın işini zorlaştırdığını ancak hedeflerine ulaşacağını söyledi.

"İRAN'I KÖŞEYE SIKIŞTIRMIŞTIM"

Truth Social hesabından açıklama yapan Trump, İran'ın baskı altında olduğunu savundu. Trump, " İran'ı köşeye sıkıştırmıştım, düşmeye hazırdı. Bize neredeyse her şeyi vermeye hazırdı ve onlarca yıl sonra ilk kez ABD'ye ve Başkanı'na, yani bana, büyük saygı duyuyordu" ifadelerini kullandı.

SENATO OYLAMASINA TEPKİ GÖSTERDİ

ABD Senatosu'nun savaş yetkileri oylamasını "kötü zamanlanmış ve anlamsız" olarak nitelendiren Trump, kararın İran'a yanlış mesaj verdiğini öne sürdü. Trump, Senato'nun bu adımla "dünyanın bir numaralı terör destekçisi" olarak nitelediği İran'a, ABD'nin kendisine karşı yürütülen politikadan rahatsız olduğu mesajını verdiğini savundu.

"DÜŞMANA YARDIM VE DESTEK SAĞLADILAR"

Trump, açıklamasında Senato'daki oylamayı sert sözlerle eleştirerek, kararın kendisine "durması gerektiği" yönünde mesaj verdiğini söyledi. Bu durumun İran'a avantaj sağladığını iddia eden Trump, senatörlerin "düşmana yardım ve destek sağladığını" öne sürdü.

CUMHURİYETÇİ SENATÖRLERİ HEDEF ALDI

Karara destek veren dört Cumhuriyetçi senatörü de hedef alan Trump, bu isimlerin Demokratlarla birlikte hareket ettiğini belirtti. Trump, İranlı yetkililerin de oylamanın ardından ekibine "Bu ne anlama geliyor?" diye sorduğunu ileri sürdü. Trump, "Bu senatörler işimi daha da zorlaştırdı. Ancak bunu bir şekilde başaracağım çünkü ben her zaman başarırım" dedi.

SENATO KARARI TRUMP'I KIZDIRDI

ABD Senatosu, daha önce Trump'ın İran'a yönelik askeri operasyonlarını sınırlandırmayı amaçlayan savaş yetkileri tasarısını kabul etmişti. Karar, Cumhuriyetçi senatörlerden gelen destekle Senato'dan geçmiş ve Trump'ın İran politikasına yönelik Kongre'deki rahatsızlığı ortaya koymuştu.

Kaynak: Haberler.com